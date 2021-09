Makan Buah dan Sayur Diikuti Olahraga Bisa Tingkatkan Kebahagiaan

PENELTIAN baru yang dipimpin oleh University of Kent dan University of Reading di Inggris telah menemukan bahwa konsumsi buah dan sayur serta olahraga dapat meningkatkan tingkat kebahagiaan. Temuan baru yang diterbitkan oleh Journal of Happiness Studies ini menunjukkan bahwa ada penyebab positif dari gaya hidup terhadap kepuasan hidup.

Penelitian ini merupakan yang pertama untuk mengungkap hubungan kebahagiaan, konsumsi buah dan sayuran dan olahraga. Para peneliti yang terdiri dari Dr Adelina Gschwandtner dari University of Kent's School of Economics, Dr Sarah Jewell dan Profesor Uma Kambhampati dari University of Reading's School of Economics menggunakan pendekatan variabel instrumental untuk menyaring efek dari kebahagiaan ke gaya hidup. Hal ini menunjukkan bahwa justru konsumsi buah dan sayur serta olahraga yang membuat orang bahagia dan bukan sebaliknya.

Hasilnya menunjukkan bahwa kemampuan individu untuk menunda kepuasan dan menerapkan kontrol diri memainkan peran utama dalam mempengaruhi keputusan gaya hidup, yang pada akhirnya memiliki dampak positif pada rasa kebahagiaan dan kepuasan hiduo. Penelitian juga menunjukkan bahwa pria tampak berolahraga lebih banyak, dan wanita makan lebih banyak buah dan sayuran.

Diketahui bahwa gaya hidup yang buruk menjadi penyebab utama masalah kesehatan dan kematian di seluruh dunia. Selain itu, tingkat obesitas juga semakin tinggi, termasuk di Inggris yang menjadi salah satu negara di Eropa dengan tingkat obesitas tertinggi.

"Jika gaya hidup yang lebih baik tidak hanya membuat kita lebih sehat tetapi juga lebih bahagia, maka ini adalah situasi yang saling menguntungkan," kata Dr Gschwandtner, seperti dilansir dari sciencedaily.com, Kamis (16/9).

Profesor Kambhampati juga mengatakan jika adanya perubahan yang lebih besar dalam beberapa tahun terakhir untuk pilihan gaya hidup yang lebih sehat seperti memilih makan lebih banyak buah dan sayuran dan berolahraga yang ternyata dapat meningkatkan kebahagiaan. Ini mungkin juga berguna untuk dasar kebijakan pemerintah seputar lingkungan dan keberlanjutan. (M-1)