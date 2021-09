Marthino Lio Main Film Komedi

PEMERAN Ajo Kawir di Seperti Dendam, Rindu Harus Dibayar Tuntas, Marthino Lio saat ini tengah menjalani produksi film Detektif Jaga Jarak. Film yang ditulis dan disutradarai Rahabi Mandra tersebut tengah melakukan syuting sejak 11 September, yang rencananya memakan waktu hari, berlokasi di Bogor, Jawa Barat.

Selain Lio, film ini juga akan dibintangi Hana Malasan (serial Tunnel), Debby Sahertian, Givina Lukita, Tubagus Ali, Bima Sena, dan Unang Bagito. Film bergenre komedi itu diproduksi Seven Sunday Films dan Temata Studios.

“Tertarik ikut judul ini jujur karna sutradaranya mas Abi. I like his attention to detail dan di project sebelumnya juga kami sangat intens mikirin how are we going to tell this story. Dan semakin lama aku baca, sebenernya suka sama pesan yang mau dikasih di film ini. Tentang selingkuh dan bagaimana tetap setia dan kenapa orang selingkuh, kenapa bisa terjadi perceraian lagi lagi membahas sesuatu yang sebenarnya agak dark, tapi dibungkus dengan cara yang sangat light. Mungkin supaya menyadarkan penonton tapi sekaligus memberi bahan tawaan,” tutur Lio yang berperan sebagai Almond Surendra dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Selasa, (14/9).

Detektif Jaga Jarak berkisah tentang Almond yang berprofesi sebagai konsultan pernikahan. Almond berkeinginan untuk meminang kekasihnya, Arum (Givina Lukita), yang merupakan sahabat masa kecilnya.

Namun, rencana itu tertunda akibat pandemi yang membuat Almond kehilangan pekerjaannya. Almond lalu bertemu dengan Takdir (Bima Sena), yang merupakan detektif yang menyamar sebagai pengamen jalanan. Almond akhirnya tertarik untuk bekerja sama dengan Takdir.

“Kami ingin membuat sesuatu yang ringan, dengan dasar ide yang mungkin dianggap orang enggak ringan, yaitu tentang perselingkuhan. Dari awalnya lucu-lucuan melihat fenomena di sekitar, ternyata kami menggali lebih dalam dan menemukan banyak hal tentang hidup yang bisa dibahas. Kami ingin menyentuh denyut nadi masyarakat melalui cerita ini,” terang Rahabi Mandra

Ia menambahkan, dalam pengembangan ide cerita, menemukan profesi detektif perselingkuhan yang populer di media sosial. Dirinya juga berkonsultasi dengan detektif sungguhan. (M-1)