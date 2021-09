Olivia Rodrigo dan Lil Nas X Bersinar di VMA 2021

Dua bintang muda yang kini tengah mentereng di karier musiknya, berhasil membawa pulang penghargaan utama dalam gelaran MTV Video Music Awards 2021. Olivia Rodrigo dengan song of the year-nya, sementara Lil Nas X menggondol video of the year.

Selain kedua bintang muda itu, senior mereka yang sempat menjadi fenomena saat kemunculan pertamanya sedekade silam, Justin Bieber, juga membawa pulang penghargaan utama. Ia dinobatkan sebagai artist of the year, dan menjadi nomine satu-satunya laki-laki di kategori tersebut. Olivia Rodrigo juga masuk dalam nominasi tersebut.

Kalah dari Bieber, penyanyi yang tenar dengan Driver License itu berhasil membawa pulang tiga piala VMA 2021: Song of the Year, Best New Artist, dan Push Performance of the Year.

“Ini adalah tahun paling ajaib dalam hidup saya dan itu semua karena kalian. Ada banyak orang yang akan mencoba meredupkan cahaya kalian, tetapi mengutarakan pikiranmu dan membagikan perasaan kalian adalah hal yang paling indah di dunia,” kata Rodrigo saat menerima penghargaan song of the year dan mendedikasikan piala itu untuk para perempuan muda lain yang menulis lagu di lantai kamar, dikutip dari The Guardian, Senin, (13/9).

Sementara itu, pioneer pop yang cukup progresif dalam mendobrak batasan era ini, Lil Nas X, menerima penghargaan tertinggi video of the year. Ia pertama kali tenar pada 2019 lewat Old Town Road, yang salah satu popularitasnya juga berkat platform Tiktok. Lil Nas X mendapat piala video of the year VMA 2021 lewat lagu Monteo (Call Me By Your Name), yang dalam video itu ia tampil bersama para penari striptris yang seolah memvisualkan turun ke neraka.

Selain artist of the year, Justin Bieber juga membawa pulang piala best pop lewat Peaches, yang berkolaborasi dengan Daniel Caesar dan Giveon. (The Guardian/M-2)