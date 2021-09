Asian Film Awards 2021 Umumkan Daftar Nominasi

Asian Film Awards Academy (AFAA) hari ini mengumumkan nominasi Asian Film Awards (AFA15) ke-15. One Second dari Tiongkok, The Book of Fish dari Korea Selatan, The Disciple dari India, dan dua film Jepang, Wheel of Fortune dan Fantasy and Wife of a Spy bersaing untuk film terbaik tahun ini.

Sementara sutradara kenamaan Zhang Yimou, Lee Joon-ik, Kurosawa Kiyoshi dan Hamaguchi Ryusuke yang diakui secara internasional, dan Adilkhan Yerzhanov berada dalam persaingan ketat untuk kategori sutradara terbaik.

Pada kategori aktor, ada aktor Mo Tzu-Yi (Dear Tenant-Taiwan), Lam Ka Tung (Limbo-Hong Kong), Zhang Yi (One Second-Tiongkok), Yakusho Koji (Under The Open Sky-Jepang), dan Yoo Ah-in (Voice of Silence-Korea Selatan) mengisi kategori aktor terbaik. Pada kategori aktris terbaik, tempat itu diisi Chen Shu-Fang (Little Big Women-Taiwan), Zhang Zifeng (Sister-Tiongkok), Jun Jong-seo (The Call-Korea Selatan), Assel Sadvakassova (Ulbolsyn-Kazahkstan), dan Aoi Yu (Wife of a Spy-Jepang).

Pada tahun 2020, Asian Film Awards ke-14 pindah ke Busan, Korea Selatan untuk pertama kalinya dan diadakan secara daring karena pembatasan covid-19. Tahun ini penghargaan akan kembali digelar bersamaan dengan Busan International Film Festival pada 8 Oktober. Penyelenggaraan dilaksanakan format hibrida, yang menggabungkan kehadiran di tempat di Busan dan partisipasi secara daring.

“AFAA merasa terhormat, pembuat film legendaris Korea Selatan, Lee Chang-dong akan menjadi Presiden Juri tahun ini. Lee adalah penerima penghargaan seumur hidup di Asian Film Awards ke-13,” bunyi keterangan pers AFAA, Kamis, (9/9).

Lee memenangkan sutradara terbaik di Festival Film Venesia lewat film ketiganya, Oasis pada tahun 2002. Sementara itu, film panjang keempatnya, Secret Sunshine (2007) membawa aktris utamanya, Jeon Do-yeon, mendapat penghargaan aktris terbaik di Festival Film Cannes ke-61 pada tahun 2007. Karya berikutnya, Poetry (2010) memenangkan skenario terbaik di Festival Film Cannes ke-63 pada tahun 2010. Film Lee lainnya, yang diangkat dari karya Haruki Murakami, Burning, mendapatkan penghargaan FIPRESCI di Festival Film Cannes.

Diresmikan pada tahun 2007, Asian Film Awards merayakan keunggulan dalam sinema Asia melalui pemberian penghargaan tahunan kepada talenta dan film yang membentuk industri film yang dinamis di Asia. Hong Kong menjadi tuan rumah pertama gelaran, tetapi kemudian juga diadakan di berbagai negara lain di Asia seperti di kota Busan dan Makau, untuk mencerminkan jangkauannya di seluruh wilayah. (M-2)