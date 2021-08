Netflix Siapkan Acara Penggemar Global Perdana

SUKSES menjadi layanan streaming digital terbesar, Netflix membuat acara khusus bagi para penggemar mereka. Acara perdana bertajuk Tudum itu akan berlangsung 25 Septemer 2021.

Nama unik acara itu diambil dari bunyi suara muncul saat awal tayangan-tayangan Netflix. “Suara ini menjadi inspirasi di balik edisi pertama Tudum: acara penggemar global Netflix kami,” bunyi pernyataan Netflix dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Rabu, (25/8).

Selama tiga jam Tudum, para penonton akan disuguhkan 70 tayangan, berupa serial, film, dan tayangan spesial. Acara itu termasuk juga segmen seputar drakor, anime, dan film India.

Kemudian ada pula sejumlah tayangan perdana eksklusif, penampilan bintang-bintang Netflix ternama, dan rekaman-rekaman yang belum pernah dirilis dari film-film baru dan yang akan tayang kembali. Beberapa tayangan musim baru yang diinformasikan akan tayang adalah Stranger Things, Bridgerton, The Witcher, La Casa De Papel (Money Heist), dan Cobra Kai, serta film blockbuster seperti Red Notice, Don't Look Up, Extraction, The Harder They Fall, The Old Guard, dan lainnya.



Acara streaming virtual langsung ini akan dimulai pukul 16.00 GMT (23.00 WIB) dan disiarkan di seluruh dunia di saluran Youtube Netflix, serta di Twitter, dan Twitch. Mengawali acara, Netflix akan menampilkan pula sesi khusus yang menyoroti serial dan film Korea dan juga India, serta konten anime menarik yang akan dimulai pukul 12.00 GMT (19.00 WIB) di saluran tertentu.