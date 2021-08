Lagu-Lagu Aaliyah Merambah Layanan Streaming

Musik Aaliyah kembali.

Hari Jumat (20/8) ini menandai perilisan ulang album studio peraih lima nominasi Grammy Awards, One In A Million, di ranah layanan streaming.

Aaliyah, terlahir bernama Aaliyah Dana Haughton, meninggal 25 Agustus 2001, pada usia 22 dalam kecelakaan pesawat yang juga merenggut nyawa delapan orang saat mereka kembali dari syuting video musiknya di Karibia.

Fans telah lama mengeluh tentang kurangnya ketersediaan musiknya. Katalognya sekarang dirilis ulang untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun untuk tersedia di seluruh platform streaming melalui kemitraan dengan Blackground Records 2.0 dan EMPIRE.

Itu semua terjadi di tengah latar belakang pertempuran yang tampak untuk mengendalikan warisannya.

Blackground Records yang asli, yang merilis sebagian besar musik Aaliyah, dimiliki oleh paman mendiang penyanyi dan mantan manajer, Barry Hankerson, yang juga mengawasi Blackground Records 2.0.

Aaliyah menjadi terkenal pada 1990-an dengan beberapa hits termasuk "Back & Forth," "Are You That Somebody?" dan "Rock The Boat." Ia juga sempat bermain film, antara lain Romeo Must Die bersama Jet Lee, dan Queen of the Damned.

"One In A Million" adalah album keduanya dan menampilkan musik dengan kolaborator lamanya, Missy Elliott dan Timbaland serta rapper Slick Rick dan lainnya.

Untuk merayakan kedatangan katalog Aaliyah ke platform, platform Spotify memperbarui playlist "This Is Aaliyah" mereka. (CNN/M-2)