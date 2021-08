10 Rekomendasi Tontonan Drama Korea

Drama Korea adalah salah satu hiburan favorit yang selalu ditunggu-tunggu penggemarnya. Melalui alur cerita yang beragam dan tidak membosankan serta deretan aktor dan aktris ternama, drama Korea selalu sukses mencuri perhatian penonton. Tidak heran, jika satu drama selesai tayang, para penggemar drama Korea langsung mencari drama baru untuk mengobati kepenatan dari aktivitas sehari-hari.

Saat senggang, Anda bisa melewatinya dengan beberapa judul serial dan drama Negeri Ginseng yang sudah dan akan tayang di platform iQiyi berikut ini:

Yumi’s Cells

Yumi’s Cell merupakan drama Korea yang diadaptasi dari webtoon. Bercerita mengenai seorang pekerja kantoran bernama Yumi (Kim Go-eun), yang menggunakan sel-sel otaknya untuk mengendalikan setiap pikiran, perasaan, dan tindakannya. Namun suatu hari karena patah hati, sel otaknya yang mengendalikan perasaan cinta rusak dan mengalami “koma”, sehingga sel-sel otak lainnya harus bekerja keras untuk mengembalikan sel cinta tersebut.

Selain itu ada, Goo Woong (Ahn Bo-hyun) adalah seorang developer game yang tidak bisa mengekspresikan emosinya dengan baik, tapi dengan bantuan Goo Woong, perlahan sel cinta Yumi bangun karena kepribadiannya yang sederhana dan jujur.



The Devil Judge

Di sebuah dunia di mana ketertiban telah runtuh, Hakim Kang Yo-han (Ji Sung) memberi harapan perubahan baru bagi masyarakat. Yo-han adalah Kepala Hakim Pengadilan yang menghukum orang yang tidak jujur di ruang sidang tanpa ampun yang membuatnya mendapat julukan "Hakim Iblis".

Sosok yang misterius, publik tidak yakin apakah Kang Yo-han adalah pahlawan populer seperti yang mereka kira atau justru merupakan sosok jahat yang menabur benih kekacauan. Sementara itu, Jung Sun-ah (Kim Min-jung), seorang wanita yang haus akan kekuasaan, telah membentuk persaingan sengit dengan Kang Yo-han.

Seorang hakim yatim piatu bernama Kim Ga-on (Park Jin-young) dan seorang petugas polisi bernama Yoon Soo Hyun (Park Gyu-young) bertekad untuk menerapkan keadilan. Dapatkah keduanya menghadapi Jung Sun-ah yang licik dan sang "Hakim Iblis?"

Lost

Drama Lost bercerita tentang sekelompok pria dan wanita biasa yang menyadari bahwa mereka belum mencapai prestasi apa-apa dalam hidupnya. Bu-jeong (Jeon Do-yeon) adalah seorang ghostwriter, hasil tulisannya akan diklaim sebagai karya orang lain. Di usianya yang hampir mencapai 40 tahun, Bu-jeong merasa bahwa hidupnya tidak memiliki arti. Pada suatu hari, Bu-jeong bertemu dengan pria muda bernama Kang-jae (Ryu Jun-yeol) yang telah kehilangan arah hidupnya akibat terus terlibat dalam masalah berbahaya akibat mengejar kekayaan. Kedua orang yang harus menghadapi segala ketidakpastian masa depan mereka, saling mendukung dan menyembuhkan satu sama lain dalam drama Lost.

The Great Shaman Ga Doo-shim

Ga Doo-shim (Kim Sae-ron) yang berusia 18 tahun ingin hidup sebagai siswa SMA biasa tetapi terlahir dengan nasib menjadi seorang dukun. Sementara itu, Na Woo-so (Nam Da-reum) adalah siswa SMA dengan kehidupan hampir sempurna yang berasal dari keluarga kaya, memiliki penampilan menarik, dan berprestasi di sekolah. Ketika Doo-shim tiba-tiba muncul dalam hidupnya, Woo-so mendapatkan kemampuan untuk melihat roh jahat, dan keduanya pun terjerat ke dalam kasus misterius bersama.



The Road: The Tragedy Of One

“Royal the Hill” adalah kawasan mewah dimana hanya 1% orang terkaya di Korea yang dapat tinggal disana.

Baek Soo-hyeon (Ji Jin-hee) adalah seorang pembaca berita yang berkarisma. Apapun yang dikatakannya akan dipercaya orang lain. Namun di balik itu semua, ia adalah pria berhati dingin yang menggunakan segala cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Akhirnya ia menikah dengan Seo Eun-soo (Yoon Se-ah), putri dari Direktur Jegang Group, yang sangat berpengaruh dalam dunia politik dan ekonomi.

High Class

Drama misteri yang menegangkan ini bercerita tentang kebohongan dan kemunafikan berbahaya yang terjadi di balik kehidupan sempurna para wanita yang hidup di kalangan masyarakat kelas atas.

Seorang pengacara bernama Song Yeo-wool (Cho Yeo-jung) dicurigai membunuh suaminya sendiri dan kehilangan segalanya dalam semalam. Untuk melindungi putrinya, Song Yeo-wool pergi ke sekolah elit tempat putrinya belajar. Namun saat rumor buruk terlanjur menyebar, ia harus siap untuk menghadapinya.

Hometown

Detektif Choi Hyung-in (Yoo Jae-myung) menyelidiki pembunuhan berantai di sebuah kota kecil yang terjadi pada tahun 1999. Bersama dengan Jo Jung-hyun (Han Ye-ri), yang mencari keponakannya yang hilang, mereka harus berjuang untuk melawan teroris Cho Kyung-ho (Um Tae-goo) dan mengungkap rahasia insiden dalam film thriller yang menegangkan ini.

The Box

Film ini mengisahkan perjalanan seorang musisi jalanan dengan impian besar untuk menjadi penyanyi hebat bernama Ji-hoon (Park Chan-yeol). Ia sangat berbakat dalam bermain musik namun memiliki demam panggung. Min-soo (Jo Dal-Hwan), seorang produser musik yang menyadari kehebatan Ji-hoon. Keduanya pun memulai perjalanan bersama untuk menjadi musisi dan produser musik yang sukses.

Namun, Ji-hoon dan Min-soo selalu cekcok dan tidak pernah bisa sepakat, satu-satunya kesamaan mereka adalah rasa cinta mereka untuk musik. Dapatkah keduanya mengesampingkan perbedaan demi mencapai impian mereka bersama-sama?

Waiting for Rain

Meskipun sudah 3 tahun berusaha, Young Ho (Kang Ha-neul) selalu gagal dalam ujian masuk universitas. Dalam perasaan putus asa itu, Young Ho berpikir untuk mengirim surat kepada teman kecilnya, So Yeon. Seingat Young Ho, So Yeon sedang menjalankan toko yang buku bekas bersama ibunya.

Selama beberapa waktu, mereka berdua saling berbalas surat dan memberi semangat satu sama lain. Namun sebenarnya, yang menerima dan membalas suratnya adalah So Hee (Cheon Woo-hee). Setelah cukup lama saling mengirim surat, Young Ho mengajak So Yeon untuk bertemu pada 31 Desember, tapi hanya saat hujan turun. Dia tidak tahu, walaupun ia terus menunggu, tentu saja So Yeon tidak akan pernah muncul. Apa yang terjadi pada So Yeon? Siapakah So Hee?

Whispering Corridors 6: The Humming

Eun Hee (Kim Seo-hyung) diangkat sebagai wakil kepala sekolah di SMA lamanya, di mana hal-hal aneh terjadi di kamar mandi yang telah ditutup. Tidak lama setelah pelantikannya, Eun Hee mengalami halusinasi dan bertemu sosok arwah jahat menyeramkan yang mengikutinya.

Setelah menyadari bahwa ada hal aneh terjadi di sekolah lamanya, Eun Hee berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi hal tersebut mengarah kepada sebuah misteri lama, yang membuat Eun Hee yakin bahwa itulah alasan sebenarnya ia harus kembali ke sekolah tersebut.