Ayo Berburu Diskon Kuliner Selama Perayaan HUT RI

MENDEKATI Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 2021, tidak lengkap rasanya jika belum berburu promo dan diskon untuk makanan atau produk lainnya.

Walau masih dalam keadaan pandemi covid-19, berbagai merek merchant tetap setia memberikan promo dan diskon untuk masyarakat.

Potongan harga ini juga biasanya bisa didapatkan melalui layanan pesan-antar makanan, sehingga meski di rumah saja, masyarakat tetap dapat menikmati suguhan sesuai selera.

Berikut adalah daftar promo dan diskon yang tersedia di hari kemerdekaan;

1. Pizza Hut

Pizza Hut menawarkan Pizza Merah Putih dengan harga Rp109 ribu dan tersedia melalui layanan pesan-antar, bawa pulang, dan dine-in di Pizza Hut.

Pizza Merah Putih terdiri dari topping Merah dengan Mozzarella cheese, Beef Sausage, Beef burger, Beef Bits dan Topping Putih White Cheese Sauce, White Mozzarella Cheese, Parmesan Cheese. Promo ini tersedia selama Agustus 2021.

2. McDonalds

McDonals mempersembahkan promo Agustusan Seru yang berisi 3 Ayam + 3 Nasi seharga Rp45 ribu. Pilihan ayam yang tersedia adalah krispy atau spicy dan tidak dapat campur serta potongan ayam tergantung ketersedian.

Promo ini bisa dipesan melalui layanan pesan-antar, take-away, dan drive thru. Paket Agustusan Seru berlaku mulai 7-16 Agustus 2021.

3. Chatime

Setiap tahunnya, merek minuman ini menyediakan beberapa menu dengan harga khusus dalam menyambut Kemerdekaan.

Salah satu promo yang ditawarkan adalah Kombo Merdeka yang berlaku mulai 4-17 Agustus 2021. Promo ini menawarkan pembelian Chatime 1 liter plus 1 cup minuman seharga Rp76 ribu di GoFood.

Ada juga promo pembelian Chatime 1 liter seharga Rp55 ribu. Promo-promo tersebut beserta potongan ongkos kirim bisa didapatkan melalui GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood.

4. Burger King

Restoran burger ini memberikan 17 menu pilihan dengan harga Rp17 ribuan per menu hingga 22 Agustus 2021.

Promo ini berlaku untuk pembelian drive-thru, take away, dan dine in. Untuk mendapat tambahan diskon ongkos kirim, Anda bisa memesannya melalui Burger King App.

Menu Rp17 ribuan ini tersedia di seluruh outlet Burger King Indonesia, kecuali Bandara Soekarno Hatta Terminal 3.

5. Dcrepes

Merek ini menawarkan promo paket Merdeka dengan harga spesial mulai dari Rp30.909 yang terdiri dari Spicy Tuna dan Choco Cheese. Ada juga beragam paket lainnya dengan harga diskon.

Promo ini berlaku hingga 31 Agustus dan bisa didapatkan melalui GoFood dan ShopeeFood.

6. Hokben

Hokben juga menyediakan promo khusus Kemerdekaan Serba 76RIBU melalui transaksi Gopay yang berlaku Senin-Jumat hingga 31 Agustus 2021.

Menu yang tersedia di antaranya 2 Simple Set Teriyaki + 2 Tehbotol Sosro atau 4 Hoka Hemat.

Ada juga promo 4 porsi makanan berupa 2 Simple Set Teriyaki dan 2 Simple Set Yakiniku yang bisa didapat seharga Rp100 ribu melalui GrabFood dan GoFood.

7. Janji Jiwa

Merek kopi kekinian Janji Jiwa menghadirkan menu spesial pada Agustus 2021, yakni Es Sugem dan Es Koplo seharga Rp20 per gelas.

Dua menu spesial ini bisa dipesan melalui outlet Janji Jiwa atau layanan pesan-antar makanan seperti Gofood, Grabfood, dan Shopeefood. Promo ini berlaku hingga 31 Agustus 2021.

8. Martabakku Menteng

Martabakku Menteng menawarkan diskon 17% + 7% + 6%, dengan minimal pembelian Rp100 ribu. Promo ini berlaku selama dua hari 17-18 Agustus 2021 melalui take away dan layanan pesan-antar.

9. Holland Bakery

Dalam rangka mendukung program vaksinasi dan kemerdekaan, Holland Bakery memberikan diskon 20% untuk semua produknya pada 17 Agustus 2021.

Syaratnya, Anda harus menunjukkan kartu vaksinasi untuk pembelian di tempat atau pesan melalui website, Grabfood, dan Gofood.

10. Ichiban Sushi

Menyambut kemerdekaan, Ichiban Sushi memberikan promo Rp76 ribu. Anda dapat memilih dua menu mulai dari varian sushi, donburi, hingga ramen, 2 Teh Botol Sosro dan Tori karaage.

Promo ini tersedia di semua outlet Ichiban Sushi hingga 31 Agustus 2021 selama persediaan masih ada. Promo berlaku untuk dine in, take away, dan layanan pesan-antar. (Ant/OL-1)