Juara The Voice Jerman Hingga Nakes Nyanyikan Lagu Lilin-lilin Kecil untuk HUT RI

HUT RI ke-76 nanti akan menjadi momen perayaan hari kemerdekaan kedua di masa pandemi. Meski badai covid-19 belum terlalui, semangat untuk terus bangkit disuarakan berbagai kalangan.

Salah satunya adalah melalui peluncuran video musik kolaborasi lagu Lilin-Lilin Kecil di kanal Youtube, M Bloc Space, Kamis (12/8). Lagu karya James F Sundah tahun 1977 itu dibawakan oleh lintas kalangan untuk menyambut HUT RI ke-76, selasa mendatang.

Dalam tiga video musik yang dihadirkan, mereka yang ambil bagian antara lain penyanyi muda juara The Voice of Germany musim ke-9 Claudia Emmanuela Santoso, Sakeca Orchestra and Choir, para nakes, gabungan siswa TK, solis alat musik maupun penyanyi yang tergabung dalam World Vaccine Update, Elfonda "Once" Mekel, Ikke Nurjanah, hingga Edo Kondologit. Dihadirkan pula beberapa dokumentasi video musik Lilin-Lilin Kecil yang terdahulu dari sejumlah musisi Tanah Air, termasuk video lawas dari alm. Tepeng Steven & Coconut Treez.

Peluncurkan video musik pada kesempatan ini berlangsung di kanal Youtube, M Bloc Space, Kamis, (12/8). Staf Khusus Presiden RI Bidang Komunikasi, Fadjroel Rachman mengapresiasi ketaguhan orang-orang yang terlibat dalam penggarapan video musik kali ini. Inisiatif yang mereka lakukan dianggap menjadi bukti kecintaan masyarakat terhadap Republik Indonesia di tengah sulitnya situasi.

"Tidak penting dimanapun mereka berada. Yang namanya Indonesia benar-benar ada di dalam jiwa, di dalam raga, dan ketika menyebarkan Lilin-lilin Kecil, bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi juga seluruh dunia karena 7,7 miliar manusia di dunia sekarang harus menghadapi Covid-19, jadi Lilin-lilin Kecil ini lah yang menghidupkan dunia," katanya.

Aransemen lagu kali ini digarap oleh Aminoto Kosin. Lia Sundah yang turut menjadi salah satu inisiator mengatakan karya kali ini dapat terlahir karena adanya rasa kebersamaan, solidaritas, dan gotong royong berbagai pihak di tengah pandemi.

Lia sendiri percaya semangat semacam itulah yang dapat membawa Indonesia keluar dari posisinya yang saat ini sedang berada 'di bawah'. "Kami rekaman benar-benar di tengah kondisi PPKM Darurat. Tapi kami ingin memberikan kado untuk Indonesia, karena kami sebagai warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri juga punya semangat," imbuh produser eksekutif tersebut.

Edo Kondologit mengaku bangga dapat bergabung dalam kolaboriasi kali ini. Lagu Lilin-lilin Kecil, bagi Edo menjadi semangat untuk saling mencintai sekaligus pengingat bahwa pandemi Covid-19 adalah masalah yang harus dihadapi secara bersama-sama. "Lagu ini membuat kita semua bersatu. Bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama, semoga kita bisa mengatasi ini kalau kita sama-sama mau berkorban dan kita bisa keluar sebagai bangsa pemenang," pungkasnya. (M-1)