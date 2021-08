To the Bone Pamungkas Masih Berjaya di Top 50 Spotify

Meski didominasi oleh lagu musikus internasional pada tangga lagu 50 Teratas Spotify Indonesia, lagu To the Bone milik Pamungkas tetap punya pendengar setianya. Terbukti, lagu yang merupakan bagian dari album keduanya, Flying Solo (2019) itu masih belum terlempar dari 10 besar.

Mengutip data 50 Teratas Spotify Indonesia hingga Senin (9/8), To the Bone berada di urutan kelima dengan total lebih dari 1,9 juta kali diputar. Tembang ini mengungguli lagu Permission to Dance (album Butter) milik grup K-Pop BTS yang memiliki jumlah putar lebih dari 1,7 juta kali.

Sementara itu, Here’s Your Perfect milik Jamie Miller, yang sudah diputar lebih dari 2,9 juta kali tetap kokoh jadi yang paling sering didengarkan di Indonesia. Hingga Senin, menandai pekan kesembilannya bertengger di posisi puncak Top 50 sejak (22/7). Menyusul di bawahnya ada lagu Happier milik Olivia Rodrigo yang diputar lebih dari 2,2 juta kali, dan Double Take milik Druv yang berkejaran dengan jumlah pendengar Happier. Druv sendiri adalah musisi kelahiran India yang besar di Singapura.

Selain Pamungkas, penyanyi Indonesia yang juga masuk jajaran urutan atas pada Top 50 Spotify Indonesia adalah Lyodra, dengan lagu Pesan Terakhir. Lagu tersebut sudah diputar lebih dari 1,6 juta kali. Lyodra yang kini berusia 17 tahun, merupakan pemenang dari jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol. (M-4)