Dear To Me dari Sutradara Monica Tedja Tayang di Festival Film Locarno

Film pendek terbaru Monica Vanesa Tedja, Dear To Me, akan tayang di program Open Doors: Shorts di Festival Film Locarno, Swiss tahun ini. Film tersebut berkisah tentang Tim yang sedang berlibur dengan orangtuanya di suatu pulau. Warga pulau percaya, di tempat tinggal mereka terdapat rusa reinkarnasi, yang jika seseorang melihatnya pertanda dia akan bertemu dengan belahan jiwanya.

Tim pun berharap dia dapat bertemu dengan rusa tersebut. Tapi keinginannya itu enggan diutarakan ke orangtua Tim, yang merupakan penganut agama Kristen yang taat.

Dear To Me diperankan oleh Jourdy Pranata, Jerome Kurnia, Willem Bevers, Wani Siregar, dan Abbe Rahman.

Film tersebut akan diputar pada 10-11 Agustus. Tapi, juga tersedia untuk bisa ditonton daring secara gratis melalui situs resmi Locarno, selama festival berlangsung pada 4-18 Agustus.

Sebelumnya, film tersebut mendapat penghargaan First Step Awards untuk kategori film pendek dan animasi. First Step Awards merupakan penghargaan yang didedikasikan untuk para lulusan mahasiswa film di Jerman, Austria, dan Swiss.

“Pengakuan ini memberi harapan dan juga kepastian, suara dan cerita saya penting, komunitas dan identitas saya juga penting, dan saya juga eksis,” kata Monic tentang filmnya yang mendapat penghargaan di First Step Award, pada akhir Juni.

Film-film Monica Vanesa Tedja terdahulu juga berbicara tentang isu identitas minoritas. Sejak 2016, ia pindah ke Berlin untuk melanjutkan studi S2 penyutradaraan film di Konrad Wolf Film University of Babelsberg, dan lulus pada 2020.

Beberapa garapan film terdahulunya adalah How to Make a Perfect Xmas Eve (2012), Konseptor Kamuflase (2012), Sleep Tight, Maria (2015), The Flower and The Bee (2015), dan The Void in Between (2019).