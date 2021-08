Grup Dua Empat Rilis Film Pendek Head in the Clouds

DUA Empat, grup duo jazz yang terdiri dari Alvin Ghazalie dan Misi Lesar, baru saja merilis film pendek. Judul film itu sama dengan album anyar mereka, Head in the Clouds.

Film tersebut merupakan kolaborasi dengan Doa Mama Pictures, untuk menyajikan album musik dalam medium baru, film pendek. Film Head in the Clouds bercerita mengenai pencarian jawaban Laiila (Alyssa Abidin) tentang pertanyaan-pertanyaan yang bersarang di pikirannya. Namun di tengah perjalanannya, muncul sosok Ale (Raditio Permadi) yang membantu menemukan sesuatu yang Laiila sebut kebahagiaan.

Beberapa lagu dari album terbaru Dua Empat dijadikan penguat latar film. Pada lagu Kepo, duo ini menceritakan tentang permasalahan kemacetan Jakarta. Sementara, di lagu Mau Jadi Apa? menegaskan tentang kegundahan karakter utama tentang pertanyaan yang tidak ada ujung. Kemudian, di babak akhir film disematkan lagu Sense of Hope.

“Film pendek ini hadir sebagai bentuk kontemplasi perilaku manusia yang hidup penuh dengan pemikiran, imajinasi, refleksi, dan harapan. Pasti banyak pertanyaan dalam kehidupan manusia yang tidak ada jawabannya,” ungkap sutradara Adi Victory tentang film Head in the Clouds, dalam siaran pers yang diterima Media Indonesia, Sabtu, (31/7).

“Bahkan terkadang manusia suka menerka-nerka akan masa depan, akan apa yang akan terjadi dan banyak hal lainnya yang patut dipertanyakan,” sambung Adi.

Dua Empat sebelumnya telah merilis dua album, Two Of A Kind (2017) dan Swinging Down The Chimney (2017). Film Head in the Clouds bisa disaksikan melalui kanal Youtube Dua Empat. Sementara itu, Doa Mama Pictures, sebelumnya merilis film pendek Lasagna (2019), yang dibintangi Yayu Unru, Vonny Anggraini, dan Teuku Rifnu Wikana, dan terakhir mendapat penghargaan Audience Awards di Jakarta Independent Film Festival 2020. (M-1)