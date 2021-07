Episode Musikal Buka Musim Ke-33 The Simpsons

Episode perdana musim ke-33 The Simpsons bakal digarap dengan pendekatan penuh secara musikal. Musim ke-33 The Simpsons akan tayang pada 26 September.



Dalam diskusi panel virtual Comic Con International yang berlangsung pada (25/7), dan dipandu Yeardley Smith (pengisi suara Lisa Simpson), para penulis juga produser The Simpsons membocorkan tentang musim terbaru.

Setelah pada bagian awal Smith menggoda tentang kemungkinan Dwayne ‘The Rock’ Johnson bergabung dalam serial tersebut dan berteman dengan Lisa, para penulis pun membeberkan tentang apa yang akan terjadi pada musim baru The Simpsons.



“Episode perdana tahun ini adalah episode yang paling musikal yang pernah kami lakukan – hampir seperti wall-to-wall music,” kata penulis dan eksekutif produser Matt Selman, Minggu, (25/7).



“Ini seperti episode musikal Broadway. Dengan semua lagu orisinal. Oh ya, dan nanti akan ada Kristen Bell yang bakal mengisi suara Marge saat menyanyi. Ya kami semua sih suka suara Marge, tapi kayaknya harus ada suara yang berbeda saat nyanyi, ya semacam itu lah,” kata Selman. Kristen Bell antara lain dikenal sebagai pengisi suara Anna di film Frozen dan Frozen II.



Selman pun kemudian menunjukkan sketsa dari bagian tersebut. Homer yang tengah menyanyi di kamar mandi dengan pakaian dalam, sementara Marge terlihat kesal. “Kami ada banyak rencana mendatang,” tambah Selman.



Saat Smith menanyakan pada Al Jean, penulis yang juga produser eksekutif The Simpsons tentang informasi apa lagi yang bisa dibagikan terkait musim terbaru, ia pun mengatakan bakal ada lima segmen halloween show.



“Kami bakal kasih lima segmen halloween show untuk tahun ini. Dan ini pertama kalinya kami melakukan itu. Ada romance, yang berfokus pada kehidupan Moe (Moe Szyslak-karakter bartender). Dan kami juga mengeksplorasi tragedi terbesar yang pernah terjadi dan dihadapi Homer, dengan bintang tamu Rachel Bloom yang juga pernah main di The Simpsons juga sebelumnya." (M-2)