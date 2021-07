Pamer Uban jadi Tren Baru Seleb Hollywood

TAMPIL percaya diri dengan rambut beruban kini terlihat di sejumlah selebritas Hollywood. Mulai dari bintang serial Sex and the City, Sarah Jessica Parker (SJP), hingga jajaran aktris top yang datang di Festival Film Cannes 2021, seperti Helen Mirren, Jodie Foster, Tilda Swinton, dan Andie MacDowell.

Sarah Jessica Parker (SJP) yang tengah dalam proses produksi reboot film Sex and The City, tertangkap kamera paparazzi tampil dengan rambut beruban sembari makan di sebuah restoran di kota New York, Amerika serikat, akhir pekan lalu. SJP yang masih jadi ikon fesyen, mengepang rambutnya dan tampil santai dengan blus biru tanpa lengan. Di sebelahnya tampak pembawa acara terkenal, Andy Cohen.

Di usia 56 tahun, memang wajar jika SJP beruban. Namun selama ini ia selalu tampil dengan rambut pirang sempurna. Penampilan barunya pun dipuji banyak orang karena mendorong kepercayaan diri akan kecantikan alami.

“Sangat senang melihat seleb yang tampil sangat natural tanpa filter, botox, dan sebagainya. Mereka menua, seperti kita semua yang juga menua. Dia menua dengan sangat anggun dan menawan,” komentar akun bernama @snappiepix, dalam unggahan foto Sarah Jessica Parker di Instagram Daily Mail, (19/7).

Sementara itu di Festival Film Cannes yang berlangsung di Prancis, Mirren tampil memukau dengan menata rambut berubannya dengan digelung tinggi. MacDowell yang tampil bersamanya di karpet merah, membiarkan rambut keritingnya tergerai.

MacDowell yang berusia 63 tahun masih memiliki rambut yang lebat sebagaimana penampilannya sejak era 90-an. Uban yang sudah mendominasi rambutnya pun nyatanya tidak mengurangi kecantikan aktris yang terkenal lewat film Four Weddings and a Funeral (1994) itu.

Jodie Foster juga tampil percaya diri dengan rambut beruban. Peraih Aktris Terbaik Oscar tahun 1989 dan 1992 itu menerima Lifetime Achievement Award Palme d'Or di Cannes. Ia menata rambutnya sederhana dan uban justru terlihat sebagai aksen yang menarik. (M-1)