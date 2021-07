Wah, Bee Gees dan Britney Spears Berseteru di Kategori Dokumenter Emmy Awards 2021

Ajang penghargaan untuk program tv Emmy Awards baru saja mengumumkan nominasi mereka pada Selasa malam (13/7) waktu Indonesia. Emmy ke-73 akan berlangsung pada September.

Dirilis dari situs resmi Emmy Awards, The Crown dan The Mandalorian menjadi series terbanyak peraih nominasi, dengan sama-sama mengantongi 24. Serial kehidupan pasangan Avenger, WandaVision, ada di tempat ketiga dengan 23 nominasi.

Sementara itu, HBO menjadi yang terbanyak meraih nominasi (130), disusul Netflix (129). Di luar series utama, HBO juga memproduksi beberapa dokumenter yang juga mendapat beberapa nominasi.

Di kategori dokumenter Emmy Awards ke-73, nominasi didominasi oleh dokumenter dengan topik musik dan sosok di dunia musik. Tiga dari lima nominasi adalah The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart (HBO), Tina (HBO), dan Framing Britney Spears (The New York Times Presents).

The Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart yang disutradarai Frank Marshall meraih enam nominasi, termasuk untuk dokumenter terbaik. Adapun Tina meraih tiga nominasi. Dan Framing Britney Spears, dokumenter yang lebih menyorot kehidupan di luar musik Britney, mendapat dua nominasi.

Sementara itu, dua nominasi lainnya di kategori dokumenter adalah Boys State (Apple TV+) dan The Social Dilemma (Netflix). (M-2)