Kenang Masa Indah Sebelum Pandemi, Kingston Kampanyekan Kingston is With You

KONDISI serba pembatasan di masa pandemi Covid-19 dinilai mempengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat. Melihat fakta tersebut, Kingston Technology menggelar kampanye Kingston Is With You yang memungkinkan untuk dapat menyimpan ataupun mengingat Kembali hangatnya momen sebelum pandemi agar jadi penyemangat.

Sales/Marketing and Business Development Vice President of APAC region Kingston Kevin Wu mengatakan, Kingston ingin menghidupkan kembali memori yang tak terlupakan dalam hidup banyak orang dan menekankan bahwa memori tidak hanya ada di masa lalu, namun juga dapat menjadi kekuatan yang memotivasi seseorang untuk terus bergerak maju dalam hidup.

"Kami sangat percaya pada kekuatan memori dan dampaknya yang tidak terbatas. Pada saat ini, kami ingin memberikan inspirasi dan kekuatan kepada banyak orang dengan berkomitmen bahwa 'Kingston Is With You.' Kami berusaha untuk menyertai semua pelanggan kami dalam merayakan momen berharga dan mendampingi mereka menghadapi masa-masa sulit," kata Kevin Wu dalam keterangannya.

Serial mikro- film Trilogy A Memory to Remember yang sudah dirilis sebelumnya berfokus pada pentingnya memori masa lalu dan telah menyentuh hati jutaan orang. Tahun ini, seiring dengan tema "Kingston Is With You," Kingston kembali berkolaborasi dengan Sutradara iklan ternama, Lo Ging-zim untuk mengarahkan mikro-film Kingston untuk keempat kalinya. Lo Ging-zim juga menyutradarai tiga mikro-film Kingston sebelumnya.

Baca juga : Bibir Bisa Merah Merona Secara Alamai, Ketahui Cara Mudahnya

Cerita dalam film menggambarkan pertemuan seorang gadis setelah mengalami perubahan drastis dalam hidup, yang menunjukkan bahwa memori tidak hanya menghubungkan orang dengan masa lalu mereka, tetapi juga memberikan keberanian untuk terus bergerak maju. Kingston mengajak para penonton untuk memulai perjalanan pemulihan diri melalui mikro-film ini.

Untuk memperluas kredo Memori Memberi Kekuatan (Memories Empower) lebih jauh, Kingston secara khusus merancang giftbox memori edisi terbatas yang dapat menstimulus panca indera: penglihatan, sentuhan, rasa, pendengaran dan penciuman.

Giftbox terdiri dari kartu yang berisi tantangan selama 7 hari terkait memori dan masker wajah Kingston x CSD gratis.

"Giftbox ini diharapkan dapat mendorong kita untuk mengingat kembali momen-momen kecil namun berharga dan menemukan kembali kebahagiaan dari hal-hal kecil dalam hidup," pungkas Kevin Wu. (RO/OL-7)