BlackPink The Movie Ajak Blink Bernostalgia

Pada Agustus ini, grup idol Korea Selatan Blackpink akan merilis film terbaru mereka, Blackpink The Movie. Film tersebut juga ditujukan sebagai perayaan tahun kelima mereka berkarya, dan mengajak Blink, fandom Blackpink untuk bernostalgia.

Sebelumnya, grup idol yang digawangi Jisoo, Jennie, Rose, dan Lisa juga pernah merilis film dokumenter mereka di Netflix, Light Up the Sky. Sementara untuk Blackpink The Movie rencananya akan rilis di bioskop, di lebih dari 100 negara.

Film ini terdiri dari beragam urutan yang berfokus pada setiap anggota Blackpink, beberapa di antaranya adalah The Room of Memories, segmen yang melihat kembali kenangan lima tahun sejak debut. Beauty, bidikan menarik dari keempat anggota dengan karakteristik mereka yang berbeda, dan Exclusive Interviews, pesan untuk para penggemar.

Dalam film untuk mengenang kilas balik ini, juga akan dimasukkan tayangan pertunjukan yang diedit ulang. Seperti dari pertunjukan langsung The Show (2021), In Your Area (2018), dan puluhan hit Blackpink. (M-2)