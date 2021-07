Taste of Japan, Dari Cita Rasa Korea Menuju ke Jepang

Setelah menggelar rangkaian BTS Meal bercita rasa Korea dengan saus cajun yang diserbu Army-sebutan penggemar BTS- di Indonesia, McDonald's Indonesia menghadirkan rangkaian Menu Taste of The World yang menjadi favorit para pelanggan yaitu Taste of Japan.

Rangkaian menu Taste of Japan merupakan menu yang terinsipirasi dari menu-menu dari negeri Sakura. "Taste of Japan hadir dengan menawarkan berbagai menu menarik dari makanan pembuka, makanan utama dan makanan penutup. Kita sediakan seperti burger, kentang, minuman, dan es krim McFlurry," kata Associate Director of Communication McDonald’s di Indonesia, Sutji Lantyka dalam keterangan resmi.

Menu yang tersedia antara lain Beef Yakiniku Tamago Burger, McSpicy Yakiniku Burger, Fish Fillet Yakiniku Burger dan Spicy Nori McShaker Fries yang dilengkapi dengan saus yakiniku dan kombinasi nori (rumput laut).

"Untuk dessert dan beverage tersedia Matcha McFlurry Sakura, Fizz Frosted dan Matcha Black Waffle Cone," lanjutnya.

Taste of Japan ditawarkan dalam menu paket dan a la carte, dan dapat dipesan melalui semua layanan McDonald’s seperti Dine-in, Contactless Take Away, Contactless McDelivery, dan Contactless Drive Thru. (H-3)