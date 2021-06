Museum Hans Christian Andersen Diresmikan di Denmark

RATU Denmark Margrethe II, Rabu (30/6), meresmikan sebuah museum baru yang didedikasikan bagi penulis buku anak-anak Hans Christian Andersen di kota kelahirannya Odense setelah menjalani renovasi selama 10 tahun.

Didesain oleh arsitek Jepang Kengo Kuma, yang juga mencesain Stadion Olimpiade Tokyo, museum itu memakan biaya sebesar 290 juta kroner Denmark (sekitar Rp902 miliar).

"Ide di balik desain arsitektur ini adalah meniry metode Andersen, saat dunia kecil tiba-tiba meluas menjadi alam semesta yang lebih besar," ujar Kuma.

Dua pertiga dari museum yang terbuat dari kayu dan kaca itu berada di bawah tanah dan terletak di sebuah taman yang luas lengkap dengan jalur pejalan kaki dan pohon yang tertata rapi.

Sebuah pernyataan resmi mendeskripisikan museum itu 'mengalir menjadi dunia magis untuk anak-anak'.

Andersen lahir pada 1805 di sebuah keluarga miskin sebelum menjadi terkenal di dunia lewat karyanya yang mencakup The Little Mermaid, The Ugly Ducking, The Emperor's New Clothes, dan The Princess and the Pea. (AFP/OL-1)