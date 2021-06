Timex Luncurkan 12 Koleksi Terbaru di Pasar Indonesia

PT Kami Gawi Berjaya, selaku distributor tunggal dan resmi Timex di Indonesia, kembali memboyong koleksi terbaru jam tangan Timex ke Indonesia. Kehadiran koleksi ini menandakan Timex tidak pernah berhenti berkarya dalam memproduksi jam tangan berkualitas tinggi.

Kali ini, Timex memperkenalkan koleksi baru khusus laki-laki dan perempuan, yang dibuat di Giorgio Galli Design Lab di Milan, Italia.

Koleksi ini mencakup beberapa desain baru yang semakin menegaskan semangat brand Timex yang tidak pernah berhenti, selaras dengan kampanye "We Don`t Stop" yang digaungkan.

Baca juga: Dear Para Suami, Ini Rekomendasi Kado Istimewa Bagi Istri di Saat Pandemi

Tema "We Don`t Stop" merupakan cermin dari kegigihan dan ketekunan Timex selama 166 tahun berkarya sejak produksi pertama kali pada 1854. Konsistensi ini melambangkan sebuah warisan keteguhan dan semangat zaman untuk melangkah ke depan yang lebih cerah.

"Dalam koleksi Timex kali ini, Timex menghadirkan beberapa design baru yang merefleksikan sejarah design-design Jam tangannya serta spirit dari global campaign "We Don't Stop". Hal ini bisa dilihat pada design dari Essex Avenue dengan bentuk dial oktagon yang unik, Navi XL Automatic yang menilik sejarah dive-style watches dan Standard Demi dengan proporsi ukuran jam khas abad pertengahan yang anggun," kata Brand Manager Timex Indonesia Vania Yulita.

Dua belas jajaran koleksi terbaru Timex memiliki komposisi desain dan spesifikasi yang beragam di setiap produknya. Ada yang materialnya terbuat dari stainless steel, kulit, dan silicon. Sedangkan tipe tali tercipta dari strap, gelang, dan two-piece.

Dengan warna case, panjang, dan lebar strap dan lug yang bermacam dan kemampuan tahan air mulai 30 sampai 100 meter. 11 dari 12 jajaran produk yang diperkenalkan ini ditenagai oleh kuarsa yang mampu menjaga presisi dengan tepat. Sementara satu produk Timex Navi XL Automatic digerakkan secara otomatis dengan automatic winding.

12 jajaran produk itu antara lain: Timex Essex Avenue Thin; Timex Essex Avenue Multifunction; Timex Navi XL Automatic; Timex Navi XL Silicon; Timex Harborside Coast; Timex Fairfield Floral; Timex Starstuck; Timex Standard Demi Stainless Steel; Timex Standard Chronograph Leather; Timex Standard Leather Strap; Timex Command Urban; dan Timex Ironman Transit HR.

Ke-12 koleksi Timex terbaru ini hadir secara offline di Timex Stores dan The Watch Co Stores yang tersebar di banyak kota besar di Indonesia. Bagi Anda yang sedang #dirumahaja bisa menemui koleksi terbaru Timex ini di official store www.thewatch.co. (RO/OL-1)