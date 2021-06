Lika-Liku Karir Mendiang Vokalis Steven & Coconuttreez

WELCOME to My Paradise bisa dibilang salah satu lagu reggae paling populer di Tanah Air. Tadi pagi (22/6), sang pelantun lagu dari album perdana band Steven & Coconuttreez, Steven N. Kaligis benar-benar telah berpulang menuju surga yang diidamkannya.

“Telah berpulang saudara kami Steven N. Kaligis (Tepeng) pada hari Selasa, 22 Juni 2021 pukul 07.30 wib. Semoga amal ibadah almarhum diterima di sisi Allah SWT, dilapangkan dan diterangi kuburnya serta segala kekhilafan almarhum diampuni Allah SWT. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan,” demikian unggahan akun instagram band reggae tersebut @setevenandcoconuttreez, Selasa, (22/6) pagi.

Welcome to My Paradise masuk dalam album perdana Steven & Coconuttreez, The Other Side (2005). Album tersebut juga melejitkan beberapa single lainnya seperti Kembali dan Bebas Merdeka. Lagu Santai yang merupakan kover dari Imanez (album Good Atmosphere) juga menjadi salah satu yang cukup hit. Selain tampil bersama bandnya, Tepeng juga tampil solo dengan nama panggung Steven Jam.

Sejak kecil, Tepeng memang sudah berkeinginan menjadi musisi. Besar di Pekanbaru, dirinya sudah ngeband sejak SD. Saat itu, ia lebih sering bermain drum, alih-alih memegang mikrofon.

“Dari kecil gue udah ngeband. Di SD dulu ada band. Dulu mainnya drum. Pas rantau ke Jakarta juga sebenarnya niatnya udah jadi drummer. Kalau orang-orang dulu itu pada bawa gitar atau apa, gue bawanya bass drum,” cerita Tepeng, dalam kanal Youtube Cerita Si Buluk, saat bercerita tentang perjalanan awal karier bermusiknya, yang tayang pada awal tahun ini.

Peralihan Tepeng menjadi vokalis dari posisi sebagai drummer terjadi akibat dalam sebuah kesempatan, sang vokalis tidak datang. Ketika itu Tepeng yang tengah persiapan, bermain drum sambil bernyanyi, ditunjuk menjadi vokalis. Hingga akhirnya sosoknya dikenal sebagai vokalis bersama kelompok musik reggae Steven & Coconuttreez.

Sebelum dikenal dengan rambut gimbal dan musik reggaenya, Tepeng lebih dulu bermusik bersama grup musik Scope dengan genre nu metal, atau yang juga dikenal hip metal. Bersama Scope, Steven menelurkan tiga album, dengan beberapa single hit, salah satu di antaranya Over Dongo.

“Dari kecil udah pengen jadi musisi. Arah gue ke sana. Di Pekanbaru zaman itu industrinya berat. Jadi musti ke Jakarta, karena industrinya di situ. Pekanbaru kala itu paling canggih ya (bermusik) ngiringin orang kawin. Kalau kuliah udah basa-basi saja, niat gue memang sudah jadi musisi,” pungkas Tepeng yang pernah berkuliah di Universitas Atma Jaya. Selamat jalan, Tepeng...