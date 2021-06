Artalenta Suguhkan Seni Kreasi Ruangan Mewah

SENI arsitektur merupakan salah satu medium dalam menyampaikan ide yang tidak hanya dapat dinikmati keindahannya secara visual, tetapi juga rasa. Keindahan ini pula yang ingin ditunjukkan oleh Artalenta, perusahaan arsitektur Indonesia berbasis di Bali melalui berbagai rancangan mewahnya yang juga didukung oleh kualitas mumpuni.

Hal tersebut dibuktikan dengan terpilihnya Artalenta menjadi pemenang dari Luxury Lifestyle Awards dalam kategori The Best Luxury Architect and Interior Design Studio di Indonesia untuk 2 tahun berturut-turut yakni di tahun 2020 dan 2021.

“Dalam desain, kami mengusung prinsip “Bhinneka Tunggal Ika” (Berbeda-beda tapi Tetap Satu), selayaknya moto nasional negara Indonesia," kata Uira, Arsitek, Principal, Project Director yang juga merupakan pendiri Artalenta dalam siaran tertulisnya, Rabu (16/6/2021).

Prinsip tersebut menjadi sebuah konsep dari Artalenta yang mengartikan sebuah keseimbangan yang terjadi dari segala macam perbedaan, baik dari sisi ide, desain, hingga kolaborasi berbagai talenta yang mampu memberikan kontribusi dalam bentuk pola pikir, budaya disiplin, keterampilan dan kerajinan sehingga dapat menghasilkan sebuah karya luar biasa.

Selain didasari oleh kerja sama tim yang baik, proyek-proyek yang telah diselesaikan oleh Artalenta kerap kali mendapat pengakuan dan pujian dari klien hingga pakar industri. Dalam kreasinya, Artalenta sering berkolaborasi dengan menyatukan ilmu professional dalam berbagai bidang yang bersangkutan dengan arsitektur.

Uira dan team Studio secara terampil dapat menghubungkan segala jenis desain, tidak hanya Arsitektur & Interior, juga Sipil dan MEP serta Landscape hingga managemen produksi dan konstruksi bangunan melalui kerja sama dengan para ahli, secara teknis, akurat dan fungsional.

Hal ini tentu saja bertujuan untuk memberikan kolaborasi dan integrasi yang luar biasa juga sangat efektif, efisien, serta keindahan khusus dalam memberikan yang terbaik untuk klien dan selain itu juga memberikan kenyamanan dengan adanya layanan one-stop shopping yang disediakan oleh Artalenta.

“Saya ingin merepresentasikan Bali dan Indonesia dengan karya masterpiece kami di panggung desain Internasional. Saya merasa bangga dan sangat senang bisa kembali memenangkan Luxury Lifestyle Award. Penghargaan ini merupakan suatu pencapaian besar untuk Artalenta dan Indonesia," ungkapnya.

Artalenta selalu menempatkan kualitas dan memprioritaskan keinginan klien dengan menawarkan solusi komprehensif yang sesuai dengan tujuan klien. Setiap detail arsitektur dan objek interior yang dibuat oleh tim Artalenta mampu membahas dan membentuk suasana khas sesuai yang diinginkan.

Klien-klien Artalenta sendiri sejauh ini sangat yakin dan percaya akan kemampuan yang dimiliki oleh team Artalenta dikarenakan referensi dari setiap projek yang diseleseaikan mampu memberikan kesan yang luar biasa dan fokus pada setiap detail pekerjaan baik dari pemilihan material, pencahayaan, furniture dan aksesoris, juga dalam implementasi estetika bentuk.

Hampir semua material seperti kayu, batu, tembaga, jenis-jenis metal, baja & alumunium, finishing, serta material interior maupun kerajinan seperti kerang, kelapa, wallpaper dll yang secara keseluruhan diimplementasi secara baik sehingga menjadikan karakteristiknya untuk menciptakan visual estetika yang indah, unik dan rasa kemewahan ruang yang luar biasa

131 Cove Drive di Singapura merupakan contoh sempurna yang memberikan sensasi hunian musim panas yang indah dan tenang, dengan properti mewah yang dirancang oleh Artalenta mampu memberikan kesan sensasi tinggal di tepi pantai dan menggambarkan secara jelas pendekatan Artalenta terhadap arsitektur dan desain.

Uira dan team Studio pada projek ini menciptakan nuansa rumah yang penuh dengan ketenangan melalui penataan desain arsitektural, interior dan bangunan yang di dominasi dengan warna putih serta dipadukan dengan warna biru dan hijau yang mampu memberikan ketenangan dalam rumah.

Dalam projek ini, Tim Artalenta membuat desain dinding facade rumah dibalut dengan alumunium putih dan bangunan yang dilengkapi dengan jendela simetris, pintu kayu, dan tangga kayu beraksen tembaga. Artalenta menggabungkan struktur bangunannya dengan baja, beton dan alumunium yang interiornya dipercantik dengan elemen logam yang terbuat dari tembaga, perunggu dan emas ditambah kombinasi seni koleksi cat kain, wallpaper, serta kulit.

Dalam proses Desain dan Konstruksi, Artalenta juga mendapatkan inspirasi dari karya-karya seni artistik, saat sedang menyelesaikan projek 131 Cove Drive yang kemudian menterjemahkannya dalam berbagai detail ke projek tersebut.

Setiap ruangan dalam rumah ini memiliki cerita dan fungsinya sendiri-sendiri yang memberikan keseimbangan dan mencerminkan keragaman dalam gaya hidup pemilik rumah tersebut. Secara prinsip, properti ini merupakan kombinasi antara teknologi, ilmu pengetahuan, nilai budaya, profesionalitas dan kreativitas tim desainer arsitektur Artalenta yang mampu membuat karya menjadi suatu mahakarya.