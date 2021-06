Taylor Swift Bintangi Film Garapan David O Russel

Dalam film terbaru garapan sutradara David O Russell, penyanyi Taylor Swift akan bermain dengan Margot Robbie, Christian Bale dan John David Washington.

Film bertabur bintang ini selain dimainkan nama-nama tersebut, juga ada Rami Malek, Zoe Saldana, Anya Taylor-Joy, Chris Rock, Mike Myers, Robert De Niro, Michael Shannon dan Timothy Olyphant.

Terakhir, Swift ikut bermain di film Cats pada 2019, yang merupakan adaptasi teater musikal karya Andrew Lloyd Webber. Di film itu dirinya memerankan Bombalurina, Swift juga sebelumnya muncul dalam dokumenter yang mengikuti dirinya, Miss Americana (2020) yang tayang perdana di Sundance Film Festival tahun lalu.

Baru-baru ini, Swift memenangkan album of the year di Grammy untuk albumnya yang berjudul Folklore, yang merupakan album dengan penjualan tertinggi pada tahun 2020. Disney+ kemudian merilis film konser dokumenter Folklore: The Long Pond Studio Sessions.

Dikutip dari The Hollywood Reporter, Rabu, (2/6), detail terkait proyek film terbaru ini masih dirahasiakan, kendati sudah merampungkan produksinya di Los Angeles. Russell sebelumnya menyutradarai Silver Lining Play Books (2012) yang membawa Jennifer Lawrence meraih Oscar, American Hustle (2013) yang juga bintang utamanya adalah Christian Bale, dan Joy (2015). (M-4)