Jelang Reuni Friends, Streaming Lagu Smelly Cat Melonjak

Sejak Friends, acara sitkom favorit tahun 1990-an berakhir pada 2004, penggemar terus berharap akan kembalinya serial TV populer ini.

Kini, harapan para penggemar telah terwujud dengan tayangnya 'Friends: The Reunion' secara global pada 27 Mei. Platform audio Spotify pun mengungkap bagaimana penggemar benar-benar mengalami perasaan nostalgia sembari menyambut reuni Rachel Grenn dkk.

Di platform berlogo lingkaran hijau itu, lagu ikonik 'I'll be there for you' oleh The Rembrandt tercatat telah diputar lebih dari 137 juta kali secara global.

Bukan hanya itu, official playlist Friends, yang dapat didengarkan di Spotify, juga mengalami peningkatkan jumlah streaming sebesar 80% antara minggu lalu dan minggu sebelumnya.

Peningkatan yang dipantau selama 14 sampai 25 Mei tersebut menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat terhadap acara reuni akbar ini.

Faktanya, jumlah streaming playlist tersebut di Spotify tahun ini hampir 4,000% lebih tinggi dibandingkan dengan tiga tahun lalu, dan lebih dari 200% lebih tinggi dibandingkan waktu yang sama tahun lalu.

Pengguna Spotify dari kalangan usia 18-24 tahun menjadi kelompok pendengar yang paling banyak memutar official playlist Friends, yaitu hampir sebesar dua per lima total pendengar playlist ini, diikuti oleh kelompok pendengar berusia 25-29 tahun.

Berikut beberapa data tambahan tentang playlist dan lagu 'Friends' di Spotify untuk mempersiapkan Anda menyambut reuni akbar ini:

Smelly cat, smelly cat... Lagu 'Smelly Cat' yang mendapat popularitas secara mengejutkan terus mendapatkan tempat di benak penggemar serial Friends di seluruh dunia. Saat ini, ketiga versi lagu tersebut telah diputar sebanyak 1,5 juta kali di Spotify, dengan lonjakan yang signifikan minggu lalu.

Secara global, sekitar 1.800 playlist bertajuk 'Smelly Cat' telah dibuat oleh pengguna Spotify.

Smelly Cat Medley oleh Phoebe Buffay and the Hairballs adalah versi Smelly Cat yang paling populer di playlist ini. Hmm, tunggu sampai Anda mendengar versi duet Lisa Kudrow -pemeran Phoebe Buffay- dengan Lady Gaga...

Lagu populer lainnya yang ada di daftar putar Smelly Cat yaitu "Fix You" oleh Coldplay, "bad guy" oleh Billie Eilish, dan "What Makes You Beautiful" oleh One Direction. (RO/M-2)