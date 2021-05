4 Rekomendasi Bank Sampah Kekinian di Jakarta

SEIRING kesadaran lingkungan yang semakin baik, banyak orang terpanggil untuk memilah sampah mulai dari rumah. Meski begitu, penyaluran sampah hasil pemilahan masih kerap membingungkan.

Bagi Anda yang telah atau ingin mulai memilah sampah namun bingung mengenai penyalurannya, berikut rekomendasi empat bank sampah kekinian yang informatif dan mudah diakses di wilayah DKI Jakarta:

1.Rubah kertas

Terletak di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur, Rubah Kertas dapat menjadi pilihan untuk menyalurkan sampah berbahan kertas.

Nantinya, sampah kertas yang terkumpul akan didaur ulang dan dimanfaatkan untuk membuat berbagai produk baru yang ramah lingkungan.

Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Rubah Kertas, dapat mengunjungi akun Instagram @rubahkertas.

2.Rebricks

Rebricks menawarkan solusi penyaluran sampah plastik bagi warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

Berbagai jenis sampah plastik dapat disalurkan. Mulai dari botol plastik, plastik kemasan makanan, hingga plastik sisa pengemasan paket. Rebricks menyediakan beberapa titik pengumpulan sampah, yakni di Ciputat, Setiabudi, dan Serpong.

Untuk mengetahui info lebih lanjut mengenai Rebricks dapat membuka laman Instagram @rebricks.id

3.Rekosistem

Rekosistem menerapkan beberapa opsi pengumpulan sampah. Dapat diantar secara mandiri atau dijemput ke rumah.

Melalui aplikasi Rekosistem yang dapat diunduh di Android dan iOs, titik-titik dan sistem pengumpulan sampah dapat diketahui dengan lebih detail.

Rekosistem juga memiliki tempat-tempat penampungan sampah plastik, contohnya di beberapa stasiun MRT.

4.Kamibox

Berdiri dengan slogan We Value Your Waste, Kamibox siap menerima sampah terpilah yang disalurkan warga DKI Jakarta dan sekitarnya.

Kamibox terletak di wilayah Puri Kembangan, Jakarta Barat. Jenis sampah yang diterima khususnya ialah kertas dan kardus.

Tak perlu khawatir, Kamibox juga menyediakan layanan jemput sampah ke rumah secara gratis. Untuk mengetahui lebih lanjut syarat dan teknisnya, dapat langsung mengunjungi akun Instagram @kamibox.id. (M-1)