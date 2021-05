Sundance Film Festival Asia Gelar Kompetisi Film Pendek

Sundance Film Festival Asia yang diprakarsai XRM Media dan IDN Media pada September mendatang mengumumkan kompetisi film pendek yang pendaftarannya dibuka pada 17 Mei hingga 9 Juli.



Beberapa persyaratannya, terbuka untuk Warga Negara Indonesia (WNI) berusia 18 tahun ke atas, baik yang tinggal di dalam maupun luar negeri. Tidak ada batasan genre atau tema film yang bisa diikutsertakan, dengan ketentuan proses pengerjaan film harus selesai pada atau setelah 1 Januari 2019 dan durasi film antara 3 hingga 20 menit.



Film pendek yang terkumpul melalui kompetisi ini akan dikurasi dewan juri perwakilan dari Sundance Institute, IDN Pictures, platform streaming Argo, dan sutradara alumni Sundance Film Festival. Mereka adalah Kim Yutani (Director of Programming Sundance Film Festival), Heidi Zwicker, (Senior Programmer Sundance Film Festival) Mike Plante (Senior Short Film Programmer Sundance Film Festival), Susanti Dewi (Head of IDN Pictures), Joko Anwar (sutradara, alumni Sundance Film Festival), dan Amanda Salazar (Head of Programming and Acquisitions Argo).



Pemenang Juri Award berhak menerima hadiah uang tunai sebesar US$2 ribu (Rp28,6 juta) yang disponsori oleh Argo. Sementara film pendek yang memenangkan kompetisi ini akan diputar di Sundance Film Festival: Asia 2021 pada September. Selain itu, karya pemenang juga akan berkesempatan dinominasikan untuk ditayangkan di Sundance Film Festival 2022 serta mendapatkan penawaran distribusi secara global melalui platform Argo.



“Di Sundance Film Festival, kami berkomitmen untuk terus mencari talenta dan karya baru, serta memberi panggung bagi mereka seperti melalui Short Film Competition sebagai bagian dari Sundance Film Festival: Asia 2021. Kami sangat antusias untuk menemukan karya baru dan memperkenalkannya pada audiens yang tentu juga tak kalah antusias,” kata Mike Plante melalui siaran pers yang diterima Media Indonesia, Senin, (17/5).



“Film pendek akan selalu menjadi salah satu bagian penting dari dunia film dan storytelling. Karya-karya film pendek memiliki tempat tersendiri di hati banyak penggemar film, terutama di Sundance Film Festival: Asia. Dalam Short Film Competition ini, kami sangat menantikan kreativitas para sineas Indonesia melalui karya-karyanya. Kami sangat berharap Sundance Film Festival: Asia dapat menjadi wadah bagi berkembangnya industri film di Indonesia,” tambah CEO IDN Media Winston Utomo. (M-4)