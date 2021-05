Kathryn Hahn Jadi Villain Terbaik MTV

Perannya sebagai Agatha di membuat Kathryn Hahn mendapat popcorn emas di MTV Movie & TV Awards 2021 ;Sebelumnya Hahn bersama Elizabeth Olsen sudah menerima piala untuk kategori best fight di MTV Movie & TV Awards 2021. Olsen juga dinobatkan sebagai aktris terbaik untuk kategori series.

Hahn memenangkan kategori best villain atas perannya sebagai Agatha Harknes,seorang penyihir yang jahat dan kuat. Lagu tema Agatha, Agatha All Along pun diputar saat dia menerima penghargaannya. “Ketika aku berada di sekolah menengah, dan saat bermain The Wizard of Oz aku berperan sebagai Tin Man,” kata Hahn meski dirinya ingin memerankan Dorothy karena iri dengan sepatu merahnya yang berkilau.

Ia pun melanjutkan, “aku butuh waktu lama untuk menyadari, jauh di dalam sana juga ada seorang penyihir jahat.” “Untuk semua penyihirku di luar sana, mari gunakan kekuatan kita untuk kebaikan.” WandaVision mendapat total lima nominasi di MTV Movie & TV Awards 2021. Termasuk penghargaan utama, best show. (M-4)