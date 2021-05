Raisa Bahagia Rayakan Idul Fitri Meski di Masa Pandemi

Penyanyi Raisa mengungkapkan rasa syukur dan bahagia dapat merayakan Idul Fitri 1442 H tahun ini bersama keluarga tercintanya meskipun pandemi masih berlangsung hingga saat ini.

Pada postingan di instagram miliknya, Raisa mengenakan kebaya berwarna hijau muda. Tak hanya mengunggah foto momen kebersamaan lebaran bersama orang tuanya, penyanyi bernama lengkap Raisa Andriani tersebut, juga berfoto bersama suaminya, Hamish Daud dan putrinya, Zalina Raine Wyllie yang berusia dua tahun.

"Alhamdulillah for another lebaran spent with family," tulis Raisa di instagram @raisa6690, Kamis (13/5).

Dalam postingan itu, ia juga mengungkapkan bahwa kehangatan suasana lebaran tak terkalahkan dengan apapun meskipun adanya pandemi. "Hangatnya suasana lebaran memang gak terkalahkan, gak sama pandemi, gak sama apapun," ujar perempuan kelahiran Jakarta 30 tahun silam ini.

Selain itu, ia berharap semua orang juga dapat merasakan kehangatan Idul Fitri sebagaimana yang ia rasakan ketika hari kemenangan tiba. "Wishing you and your family a blessed Idul Fitri." (M-4)