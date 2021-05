Super! Ini dia Pendaki yang Puncaki Everest 25 Kali

Manusia dengan kemampuan super memang benar ada, dan Kami Rita Sherpa dari desa Thame, Nepal, ialah satu di antaranya.

Pada Jumat 7 Mei kemarin, ia bersama 12 sherpa lain dari Seven Summit Treks menjadi tim pertama yang memuncaki Everest pada musim pendakian tahun ini.

Memang sudah menjadi 'tradisi' bagi sekelompok sherpa yang menjadi pemandu di Everest untuk naik perdana di awal musim guna memperbaiki dan memastikan tali-temali dan pasak yang terpasang dalam kondisi siap pakai.

Namun, bukan itu saja. Pendakian tersebut makin istimewa karena ini ialah kali ke-25 Kami Rita Sherpa berdiri di puncak gunung tertinggi dunia itu.

"Selamat atas pendakian bersejarah ke-25 Anda di Sagarmatha (Everest) - 8848,86m. Kami Rita Sherpa, berhasil mendaki ke-25 kali Gunung. Everest pada pukul 18.00 (7 Mei 2021) sebagai ketua tim pemasangan tali, bersama 11 Sherpa pendaki lainnya," begitu dilansir Instagram @sevensummittreks.

Kami mengawali kariernya sebagai asisten juru masak di basecamp pada 1992. Dua tahun kemudian, pada 13 Mei 1994, ia mendaki Everest untuk pertama kalinya.

Sejak itu, Kami yang sekarang menjadi Senior Climbing Guide di Seven Summit Treks P. Ltd, hingga 2021 telah mendaki Everest sebanyak 25 kali, K2 dan Lhotse 1 kali dan Manaslu tiga kali, dan Cho Oyu 8 kali.

Dengan sederet capaian tersebut, Sherpa berusia 51 tahun itu memegang rekor The Most Successful Climb of Mountains Over 8.000 m, di samping The Most Ascenst of Everest.

Tahun lalu, Kami menuntaskan pendakiannya yang ke-24 di Everest hanya berselang dua minggu dari pendakian ke-23. Jadi, ada kemungkinan rekor pendakian ke-25 ini akan ia puncaki lagi dalam hitungan pekan mengingat musim pendakian Everest baru akan dimulai. Ckckck... Memang super! (M-2)