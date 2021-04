Kampanye Inspiring Moment Ajak Masyarakat Berbagi Kebahagiaan

DALAM rangka merayakan budaya berbagi momen kebersamaan di bulan Ramadan tahun ini, Charles & Keith mengangkat kampanye Inspiring Moment. Ramadan menjadi momen spesial yang turut dirayakan bersama, kerap dikaitkan sebagai momen sosial untuk lebih dekat dengan keluarga, teman, dan orang-orang terkasih lainnya berkumpul untuk berbagi cerita dan kebahagiaan.

Nilai berbagi momen dan kebahagiaan dengan orang terdekat ini yang kemudian diangkat Charles & Keith dan dituangkan dalam koleksi Ramadan 2021 'Dusk to Dawn'. Charles & Keith meluncurkan koleksi 'Dusk to Dawn' yang berangkat keinginan untuk menyampaikan pesan 'Inspiring Fashion' yang hadir dengan 3 model pilihan tas dan 3 model sepatu dengan tampilan minimalis tetapi dikemas dengan detail yang elegan dan glamor.

Cocok untuk beragam inspirasi berpakaian ketika berbagi momen bahagia dengan orang terdekat. Selain itu, koleksi ini juga dapat dijadikan salah satu referensi hadiah pilihan ketika hendak berbagi ke orang-orang terdekat.

"Di bulan Ramadan ini, kami berharap kampanye Inspiring Moment dapat menginspirasi konsumen dalam mengekspresikan kebersamaan dan kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Selain itu, koleksi terbaru Ramadan 2021 'Dusk to Dawn' kali ini juga bisa dijadikan salah satu referensi dalam berbagi kebahagiaan tersebut," terang Ita Yulianti, Charles & Keith Marketing Department Head dalam keterangannya, Rabu (28/4).



Baca juga: Ini Lo Souvenir bagi Para Nomine Oscar 2021



Beberapa figur publik juga turut membagikan momen kebersamaannya dengan Charles & Keith di akun Instagram mereka guna memeriahkan kampanye tersebut. Febby Rastanty dan beberapa influencer lainnya ikut bercerita mengenai momen bahagia dan kebersamaan dengan orang terkasih di bulan Ramadan ini dengan harapan dapat menginspirasi orang terdekat dan juga publik.

Di momen Ramadan, konsumen cenderung memilih produk yang memberikan statement dalam berpakaian karena Ramadan erat dengan tren fesyen yang cenderung berubah menjadi lebih all out dan elegan, tetapi tetap nyaman dan easy-to-wear. Koleksi 'Dusk to Dawn' yang dirilis pada 1 April 2021 ini mengusung konsep Inspiring Fashion yang modern dan minimalis.

Charles & Keith menawarkan beragam model tas dan sepatu sebagai statement-making yang dirancang untuk mendukung gaya berpakaian fashion-forward yang didominasi warna monokrom pastel yang netral seperti light blue, pink, dan hitam dalam model aksesoris yang klasik dan versatile. (RO/S-2)