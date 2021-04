Billie Eilish Rilis Lagu Baru Hari Ini

BILLIE Eilish mengumumkan lagu barunya rilis hari ini. Menyusul kemudian, album terbarunya, Happier Than Ever akan rilis pada 30 Juli. Dalam albumnya itu, akan berisi 16 trek. my future dan There for I Am, akan menjadi bagian dari album tersebut.

“Album baruku Happier Than Ever akan ke luar 30 Juli! Album ini menjadi favoritku dari sejauh ini yang pernah kubuat. Dan aku sangat senang, tetapi juga gugup, aku ingin kalian mendengarnya nanti,” tulisnya di akun Instagramnya, Rabu, (28/4). “Juga akan rilis lagu baru Kamis ini,” tambahnya.

Album baru tersebut ditulis bersama kakaknya, Finneas, yang sebelumnya memproduseri album penuh pelantun No Time To Die ini. Eilish telah memenangkan tujuh Grammy dari total 10 nominasi yang diraih. Pada Grammy ke-62 tahun 2019, ia mendapat lima piala, dengan mencatatkan tiga kemenangan utama untuk record of the year, album of the year, dan song of the year.

Pada Grammy ke-63 dirinya menambah koleksi dua piala Grammy lewat record of the year untuk Everything I Wanted dan best song written for visual media untuk No Time To Die. Pada Februari, Eilish mengatakan dalam acara yang dipandu Stephen Colbert, dirinya tidak akan membuat album yang sama dari sebelumnya, merujuk pada situasi pandemi yang juga turut mengubah proses kreatifnya. “Ketika segala sesuatunya berbeda dalam hidup kita, kita menjadi berbeda. Ya begitu lah. Jadi, aku juga harus berterima kasih pada covid untuk hal itu,”. (M-1)