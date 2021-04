Anak-anak Harus Tetap Kreatif Meski di Rumah Selama Pandemi

SELAMA masa pandemi seperti saat ini, semua orang termasuk anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Hal ini membuat ruang bergerak anak menjadi terbatas. Walaupun di rumah saja, anak tetap harus aktif agar pertumbuhan dan perkembangannya dapat berjalan optimal.

Dr. John Ratey, pakar klinis dan psikiatri dari Harvard Medical School, dalam bukunya Spark: The Revolutionary New Science of Exercise and The Brain menjelaskan bahwa aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kecerdasan anak. Aktivitas fisik yang dilakukan anak dapat membantu melepaskan protein Brain Derive Neurotrophic Factor dapat membantu memelihara sel otak, sekaligus meningkatkan kecepatan sinyal sel otak dan kesehatan neuron.

Selain aktivitas fisik, kreativitas juga dapat meningkatkan kecerdasan anak. Berkreasi dapat melatih anak untuk berpikir, berimajinasi, dan memecahkan masalah. Kreativitas menuntun anak untuk berpikir dan menciptakan sesuatu sehingga anak lebih produktif.

Untuk menstimulasi aktivitas fisik dan kreativitas pada anak, orang tua harus memberikan kegiatan bermain yang positif di masa pandemi. Salah satu cara yang dapat dilakukan para orang tua untuk melatih kreativitas dan gerak motorik anak selama di rumah adalah dengan menciptakan suasana bermain yang kondusif serta menyediakan sarana prasarana yang mendukung bagi permainan anak.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Duta Abadi Primantara melalui salah satu brandnya yaitu Simply Bed meluncurkan Simply Blox - Play Sofa, Kamis (27/4) di Jakarta. Simply Blox merupakan produk furniture yang didesain khusus untuk merangsang kreativitas dan motorik kasar pada anak. Terdiri beberapa blox pillow yang dapat disusun membentuk sofa ataupun alas tidur siang untuk anak.

"Kreativitas merupakan faktor penting untuk pertumbuhan karakter anak-anak. Sementara bermain adalah dunia dari anak-anak yang bermanfaat meningkatkan kreativitas. Dengan Simply Blox-Play Sofa, anak akan dilatih kreativitasnya untuk menyusun pillow menjadi bentuk sesuai dengan imajinasinya. Selain itu, kegiatan menyusun pillow Simply Blox satu persatu juga akan melatih otot dan keseimbangan pada tubuh anak," jelas Indra Setiawan selaku International Business Development Director PT Duta Abadi Primantara dalam keterangan tertulis, Rabu (28/4).

Dalam satu paket Simply Blox terdiri dari empat bagian blox yakni 1 blox persegi yang dapat digunakan sebagai base (thick & firm), 1 blox persegi (soft & thin), dan 2 blox segitiga. Anak-anak dapat berimajinasi untuk membentuk apa saja mulai dari gua, seluncuran, kapal, panggung, mobil, dan lain sebagainya dengan menggunakan empat bagian blox dari Simply Blox. Terdapat pilihan 9 warna dengan cover yang dapat dibongkar pasang dan perawatan produk Simply Blox pun cukup mudah karena covernya dapat dibuka dan dicuci sehingga kebersihannya slalu terjaga.

Indra menambahkan meskipun menyasar anak-anak sebagai target utama tetapi tidak ada batasan usia untuk penggunaan Simply Blox. Namun, dalam bermain Simply Blox, anak tetap membutuhkan pengawasan dan pendampingan dari orang tua.

Penyanyi dan influencer, Agatha Suci merupakan salah satu customer yang merasakan langsung manfaat dari Simply Blox.

"Di masa pandemi ini, orang tua kesulitan mencari kegiatan untuk anak di rumah karena terbatasnya aktivitas. Sebagian besar waktu anak yang biasanya dihabiskan di sekolah menjadi full di rumah karena kebijakan school from home. Kehadiran sofa play Simply Blox sangat membantu kami para orang tua untuk menciptakan kegiatan yang kreatif untuk anak," ujar ibu dua anak ini.

Tidak hanya mempertimbangkan aspek fungsional, Simply Blox juga memiliki bahan baku yang ramah anak. Perpaduan material High Density Support Foam untuk pillow Segitiga dan Comfort Foam untuk pillow Persegi serta cover material suede sebagai pembungkus, sangat aman dan nyaman bagi anak. Indra menambahkan Indonesia merupakan negara pertama diluncurkannya Simply Blox. Hal ini karena besarnya potensi pasar dan kebutuhan sofa play bagi anak. (RO/OL-3)