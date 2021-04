Leonardo DiCaprio Produksi Remake Another Round

Film produksi Denmark Another Round, kemarin menjadi pemenang di Oscar untuk kategori Best international feature film. Selain masuk kategori tersebut, sutradara Thomas Vinterberg juga masuk nominasi sutradara terbaik.

Selepas penghargaan, Deadline mengabarkan film Another Round akan dibuat remake-nya. Bahkan, film ini sudah menjadi incaran bagi beberapa studio di Hollywood. Appian Way, milik Leonardo DiCaprio menjadi pemenang dalam kesepakatan itu. Dikabarkan studio milik Jake Gyllenhaal Nine Stories sebelumnya juga menaruh minat.

DiCaprio juga diharapkan akan berperan di remake nanti. Pembeda di sini bagi Vinterberg adalah kesempatan untuk melihat DiCaprio dalam peran baru, pria paruh baya rentan yang mengalami krisis eksistensi yang sebelumnya diperankan Mads Mikkelsen. Untuk remake-nya, Vinterberg akan duduk di kursi produser eksekutif.

Another Round menceritakan pertemanan empat guru yang mengalami krisis paruh baya. Mereka memutuskan untuk bereksperimen dengan menaikkan kadar alkohol dalam darah sebagai cara untuk membuat hidup lebih menarik.

Di Oscar, saat naik ke panggung untuk menerima piala best international feature film, Vinterberg memberikan salah satu pidato paling menyentuh. Ia mendedikasikan kemenangan Another Round untuk putrinya, Ida. Dia adalah inspirasi di balik film ini dan direncanakan akan berperan sebagai putri karakter utama (Mikkelsen). Namun, dia tewas dalam kecelakaan mobil. Vinterberg mendedikasikan Oscar untuknya. Film ini juga memenangkan BAFTA dan banyak penghargaan lainnya. (AFP/M-4