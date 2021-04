Ini Lo Souvenir bagi Para Nomine Oscar 2021

Telah menjadi adat dalam setiap penyelenggaraan Oscar bahwa setiap aktor dan aktris yang masuk menjadi nominator Oscar akan membawa pulang berbagai macam bingkisan (swag bag) yang akan diberikan oleh perusahaan pemasaran, Distinctive Assets, yang berbasis di Los Angles.

Dalam ajang Oscar tahun ini bingkisan swag bag yang dibagikan kepada para aktor ini diperkirakan per paketnya seharga $ 205.000 (3 miliar rupiah). Harga bingkisan tersebut disinyalir turun sebesar $ 20.000 (289 juta rupiah) dari tahun lalu, setelah pihak Academy of Motion Picture Arts and Sciences mengeluh tentang sifat "pemberitaan negatif" dari bingkisan yang diberikan.

Tahun ini bingkisan swag bag yang diberikan sengaja berisi produk-produk yang mengampanyekan dua isu populer yang sempat menggoncang Amerika beberapa waktu yang lalu, yaitu kekerasan rasial yang berujung pada pembunuhan George Floyd dan wabah covid-19.

“Kami memang ingin membuat bingkisan-bingkisan itu terasa seperti memiliki tujuan yang lebih besar daripada hanya tas yang penuh dengan barang gratis,” ujar pendiri Distinctive Assets, Lash Fary seperti dilansir dalam Forbes.com, Senin (26/4).

Bingkisan tersebut berasal dari jenama-jenama bisnis yang kebanyakan dikelola oleh pengusaha wanita, bisnis milik orang kulit hitam, wirausahawan penyandang disabilitas, dan produk-produk lain yang memiliki misi sosial mengenai dua isu tersebut. Mulai dari biskuit berlapis cokelat dan wafer serta kacang renyah hingga layanan pribadi yang mahal, seperti paket sesi olahraga dengan pelatih selebriti Alexis Seletzky.

Ada juga platform layanan delivery makanan yang sangat populer di Amerika, 'Postmates' yang memberikan sebuah buku menu dan paket berlangganan bertajuk 'Dont Cookbook', yang sebagian dari hasil penjualan produknya akan disumbangkan bagi pekerja restoran yang terkena pandemi.

Kemudian, salah satu item unik yang cukup mengundang sensasi ialah karya seni non-fungible token (NFT) dari Andre Oshea. Karya seni digital ini menampilkan animasi wajah Aktor Chadwick Boseman yang menyerupai patung emas. Adapun karya seni ini bertujuan sebagai media kampanye penggalangan dana untuk membantu para penderita kanker usus sebagai penghormatan bagi sang aktor yang berpulang tahun lalu. (M-2)