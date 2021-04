Dari Brad Pitt Sampai Nama, Ini Momen Lucu Yuh-jung Youn di Oscar

Yuh-jung Youn, 73, sekarang adalah pemenang Oscar untuk aktinya di film Minari. Ini menjadikannya perempuan Korea pertama, dan perempuan Asia kedua, yang memenangkan Aktris Pendukung Terbaik dalam sejarah Academy Awards!

Saat berdiri di atas panggung Oscar, Minggu (25/4) waktu Los Angeles, untuk mengambil pialanya –yang diberikan oleh the one and only, Mr Brad Pitt, pemenang Aktor Pendukung Terbaik pada Oscar tahun lalu—Yuh-jung Youn menyampaikan pidato yang membuat para penonton terbahak.

Apa saja sih komentar-komentar humorisnya?

1. Menggoda Brad Pitt

Seperti banyak perempuan lain yang terkesima saat berjumpa Brad Pitt, Yuh-jung Youn ialah salah satu di antaranya. Dengan sedikit terbata, ia berkata, “Mr. Brad Pitt, akhirnya. Senang bertemu denganmu. Di mana Anda saat kami syuting di Tulsa? Suatu kehormatan bertemu denganmu. " Setelah mengucapkan itu, ia kemudian menutup mulutnya seolah malu sembari disambut tawa audiens.

Momentum Yuh-jung Youn dan Brad Pitt ternyata berlanjut di belakang panggung. Mereka bertemu kembali di ruang pers, dan berfoto bersama. Sungguh beruntung!

2. Memaafkan

Yuh-jung Youn kemudian mengatakan, “Seperti kalian tahu, saya berasal dari Korea. (Panggilan) nama saya sesungguhnya ialah Yuh-jung Youn. Kebanyakan orang Eropa memanggil saya Yuh-Youn, beberapa memanggil saya Yuh-jung. Tapi, malam ini, kalian semua saya maafkan,” ujarnya berseloroh.

3. Beruntung atau karena sopan santun?

Ia mengaku tidak bisa mempercayai dirinya berada di panggung Oscar, menerima piala. Menurutnya, ia tidak percaya adanya kompetisi, dengan lima aktris berakting untuk film-film berbeda.

“Bagaimana mungkin saya mengalahkan Glenn Close? Saya telah menonton begitu banyak filmnya. Saya rasa saya hanya beruntung. Atau mungkin ini keramahtamahan Amerika untuk aktor Korea?” ucap aktris yang konon digadang sebagai Merryl Streep-nya Korea.

4. Disuruh bekerja

Di samping berterima kasih kepada pihak Academy, penulis/sutradara Minari Lee Isaac Cheung dan kru lain, Yuh-jung Youn juga berterima kasih kepada dua putranya. “Yang membuat saya pergi dan bekerja. Ini hasilnya, karena mommy bekerja begitu keras,” kata single mother yang bercerai dari suaminya pada 1987. (M-2)