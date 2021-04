Frances McDormand & Anthony Hopkins Tambah Koleksi Piala Oscar

Bermain di film Nomadland, McDormand membawa pulang piala Oscar ketiganya. Sebelumnya, ia juga pernah dinobatkan sebagai aktris terbaik lewat film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri pada Oscar tahun 2018 dan Fargo pada Oscar tahun 1996. Di Nomadland, selain berperan dirinya juga menjadi produser bersama Zhao.

McDormand mengalahkan Vanessa Kirby, Andra Day, Viola Davis, dan Carey Mulligan.

Sementara itu, pada kategori aktor utama terbaik dimenangkan Anthony Hopkins atas perannya di film The Father. Ia menyingkirkan Gary Oldman, dan para aktor generasi di bawahnya, Steven Yeun, Riz Ahmed, dan mendiang Chadwick Boseman.

Ini menjadi piala Oscar kedua Hopkins dalam kategori aktor utama terbaik. Sebelumnya, diraih melalui perannya di film The Silence of the Lambs pada Oscar 1992. Hopkins juga menjadi aktor tertua di kategori tersebut tahun ini.

Ia total meraih empat nominasi aktor terbaik sepanjang karier, dan dua nominasi aktor pendukung.