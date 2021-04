Promising Young Woman Bawa Oscar untuk Naskah Asli Terbaik

Yes! Emerald Fennell menjadi yang perdana pegang piala Oscar ke-93. Ia memenangkan best original screenplay berkat naskah yang ditulisnya, film yang juga disutradarai olehnya, Promising Young Woman.

Fennell yang tengah hamil tujuh bulan itu mengucapkan terima kasih kepada para kru yang telah terlibat dalam produksi filmnya, yang diproduksi hanya dalam waktu 23 hari.

“Oh, ini berat dan dingin,” katanya saat memegang piala Oscar pertamanya, Senin, (26/4).

Promising Young Woman menyingkirkan Minari, The Trial of The Chicago 7, Judas and The Black Messiah, dan Sound of Metal. Film satir ini menceritakan cara balas dendam yang dilakukan perempuan korban perkosaan.

Sementara itu, pada kategori best adapted screenplay, dimenangkan The Father. Naskah tentang penderita dementia yang ditulis Florian Zeller dan Christopher Hampton itu menyingkirkan pesaing utama Nomadland, juga Borat 2, One Night in Miami, dan The White Tiger.

“Terima kasih untuk semuanya yang sudah membuat The Father terwujud menjadi film. Terima kasih juga untuk semua nomine, kalian adalah penulis yang hebat,” kata Zeller, yang tidak hadir di Union Station, LA, salah satu lokasi penghargaan Oscar digelar. (M-2)