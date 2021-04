Rekam Jejak Negara Nomine International Feature Oscar Tahun Ini

Pada Oscar ke-93 tahun ini, lima film yang masuk dalam nominasi best international feature film adalah Another Round (Denmark), Quo Vadis, Aida? (Bosnia dan Herzegovina), The Man Who Sold His Skin (Tunisia), Better Days (Hong Kong), dan Collective (Rumania). Dari kelima nomine, hanya Collective yang bergenre dokumenter, dan sangat jarang terjadi di kategori tersebut.

Perubahan nama itu juga turut membawa perubahan pada aturannya. Saat ini untuk kategori international feature memungkinkan semua anggota Academy berpartisipasi dalam proses pemungutan suara, bukan hanya panel spesialis. Namun, dua persyaratan dasar belum berubah. Negara masih dapat mengirimkan satu film dan hanya film dengan bahasa Inggris di dalamnya yang sangat terbatas yang diizinkan untuk ikut berkompetisi.

Dari kelima negara pengirim yang kini filmnya masuk nominasi, ternyata Denmark lah yang paling berpengalaman. Another Round yang disutradarai Thomas Vinterberg menjadi film ke-13 negara tersebut di kategori ini. Denmark juga sudah pernah tiga kali menang, lewat film In a Better World (sut. Susanne Bier) pada Oscar ke-83 tahun 2010, dan dua tahun berturut pada 1987-88 atas film Babette’s Feast (sut. Gabriel Axel) dan Pelle The Conqueror (sut. Billie August).

Negara selanjutnya yang juga punya pengalaman beberapa kali masuk nominasi adalah Hong Kong. Better Days, yang disutradarai Derek Tsang merupakan film ketiga negara tersebut di kategori ini. Pada dua kali nominasi sebelumnya terjadi pada Oscar ke-64 tahun 1991 atas film Raise The Red Lantern (Zhang Yimou) dan pada Oscar ke-66 tahun 1993 oleh film Farewell My Concubine (Chen Kaige). Dari dua kali nominasi sebelumnya, Hong kong belum pernah menang di kategori international feature film.

Negara ketiga adalah Bosnia dan Herzegovina. Tahun ini menjadi kedua kalinya negara tersebut masuk nominasi best international feature. Mereka pernah masuk sekali, dan menang pada Oscar ke-74 tahun 2001 atas film No Man’s Land (Danis Tanovic).

Sementara, dua nomine selanjutnya, Rumania dan Tunisia, ini menjadi pengalaman pertama film mereka masuk nominasi best international feature Oscar. (M-4)