Hilary Duff Bersiap untuk How I Met Your Father

Okay, ini bukan kebangkitan Lizzie McGuire, tapi ini tetap sesuatu!

Hilary Duff dikabarkan akan membintangi sekuel dari serial legendaris How I Met Your Mother.

Namun, kali ini berjudul How I Met Your Father, dan digarap oleh tim yang sangat akrab: Isaac Aptaker dan Elizabeth Berger dari This Is Us and Love, Victor, dan pencipta HIMYM asli, Carter Bays dan Craig Thomas.

Acara tersebut sudah memiliki urutan langsung untuk 10 episode di platform Hulu. Duff akan memproduksi dan memerankan tokoh Sophie, alias Ted Mosby yang baru.

Mosby ialah karakter yang menjadi narator dalam serial HIMYM yang mengisahkan dinamika kehidupan dan romansa lima orang sahabat di New York. Benang merah dalam kisah mereka ialah upaya Mosby yang seorang hopeless romantic dalam menemukan sosok 'the one'.

Berikut deskripsi dari Hulu: "Dalam waktu dekat, Sophie menceritakan kepada putranya tentang bagaimana dia bertemu ayahnya: sebuah kisah yang melambungkan kita kembali ke 2021 ketika Sophie dan teman-teman dekatnya tengah mencari tahu siapa mereka, apa yang mereka inginkan dalam hidup, dan bagaimana jatuh cinta di era aplikasi kencan dan pilihan yang tidak terbatas."

Ini adalah proyek TV pertama Duff setelah Younger dan setelah mengumumkan riwayat Lizzie McGuire telah berakhir.

Dia mengunggah video tentang berita ini di Instagram, mengatakan kepada penggemarnya untuk "menyesuaikan diri," dan merilis pernyataan bersama dengan berita tersebut.

"Saya sangat beruntung dalam karier saya untuk memainkan beberapa karakter yang luar biasa dan saya tidak sabar untuk mengambil peran sebagai Sophie," katanya.

"Sebagai penggemar berat How I Met Your Mother, saya merasa terhormat dan bahkan sedikit gugup karena Carter dan Craig mempercayai saya dengan sekuel bayi mereka. Isaac dan Elizabeth sangat brilian, dan saya tidak sabar untuk bekerja bersama mereka dan semua kejeniusan mereka. Saya menyadari ini adalah sepatu besar untuk diisi dan saya senang memasukkan (size kaki) 6 ½ inci saya di sana!"

Kabar adanya sekuel/spin off ini disambut baik para fan HIMYM, khususnya yang gregetan terhadap final serial tersebut. Di episode-episode akhir, diceritakan Mosby akhirnya menemukan jodohnya, hanya untuk mendapati sang istri meninggal karena sakit beberapa tahun setelah pernikahan mereka. (Eonline.com/M-2)