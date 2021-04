Simak Yuk 10 Fakta Oscar 2021

Musim penghargaan film dimulai pada September tahun alu, ketika Nomadland menjadi favorit di Festival Film Venesia dan Toronto. Pekan depan, Oscar akan menjadi penghargaan pemungkas perjalanan film-film yang bersaing selama setahun ini.

Disiarkan pada 26 April pagi waktu Indonesia dan akan ditayangkan di Disney+ Hotstar, Academy Awards tahun ini memang lebih telat dari jadwal biasanya.

Sebelum menyaksikan acara penghargaan, berikut adalah fakta-fakta ringan tentang Academy Awards ke-93 tahun ini.

1. Lima film dengan skenario asli terbaik bersaing di kategori film terbaik

Ini menjadi pertama kalinya dalam sejarah Oscar, kelima nominasi untuk skenario asli terbaik juga bersaing di kategori utama, film terbaik. Kelimanya adalah Minari, Promising Young Woman, Judas and The Black Messiah, The Trial of the Chicago 7, dan Sound of Metal.

2. Pertama kali, ada dua perempuan sutradara di nominasi sutradara terbaik

Chloé Zhao (Nomadland) dan Emerald Fennell (Promising Young Woman) adalah dua perempuan sutradara yang tahun ini masuk dalam nominasi sutradara terbaik.

Ini perdana dua perempuan sutradara dinominasikan dalam tahun yang sama. Sutradara Lady Bird, Greta Gerwig, adalah perempuan sutradara terakhir yang dinominasikan, kala itu pada Oscar 2018. Sementara, satu-satunya perempuan sutradara yang pernah memenangkan penghargaan di kategori tersebut adalah Kathryn Bigelow lewat filmnya The Hurt Locker, pada Oscar 2010.

Zhao dan Fennell juga masing-masing bersaing untuk skenario adaptasi terbaik dan skenario asli terbaik. Jika mereka berdua menang, itu akan menandai pertama kalinya dalam sejarah Oscar, perempuan memenangkan kedua kategori penulisan skenario. Tidak ada perempuan yang memenangkan salah satu kategori penulisan Oscar sejak Diablo Cody Juno pada 2008.

3. Tidak ada pemeran utama di film Judas and The Black Messiah

Daniel Kaluuya dan LaKeith Stanfield sama-sama dinominasikan untuk kategori aktor pendukung terbaik untuk film tersebut. Ini membuat banyak pengamat Oscar bingung. Jika para aktor yang memerankan Judas and The Black Messiah adalah karakter pendukung, lalu siapa pemeran utamanya?

Penjelasan sederhananya, The Academy mengizinkan para juri memilih kategori mana yang akan dicalonkan seseorang. Kedua aktor tersebut mungkin mendapatkan nominasi dari anggota dalam kategori utama, tetapi sejak Barry Fitzgerald dinominasikan dua kali untuk penampilan yang sama pada tahun 1944, sudah menjadi aturan, pemain hanya dapat dinominasikan dalam kategori di mana mereka menerima suara terbanyak.

4. Screen time Viola Davis lebih sedikit dari dua aktris pendukung

Dalam film Ma Rainey’s Black Bottom, Viola Davis hanya muncul total selama 26 menit dan 41 detik. Ia dinominasikan untuk aktris utama terbaik.

Durasi muncul di layarnya itu, masih kalah dengan dua nominasi aktris pendukung, Maria Bakalova (Borat) dan Olivia Colman (The Father), yang masing-masing berdurasi 40 dan 35 menit dalam film mereka.

Sebelumnya, Davis mendapat nominasi aktris pendukung terbaik pada tahun 2009 untuk film Doubt, meskipun hanya muncul dalam satu adegan berdurasi delapan menit.

5. Pemenang kategori akting bisa saja dari ras yang beragam

Yuh-Jung Youn, Daniel Kaluuya, Viola Davis dan Chadwick Boseman menjadi pemenang di SAG beberapa waktu lalu. Itu juga bisa menjadi cerminan pada Oscar nanti di kategori akting.

Ini adalah tahun pemecahan rekor untuk keragaman ras secara umum di Oscar, dengan sembilan aktor dari etnis minoritas dinominasikan dari 20 slot yang tersedia. Dan untuk pertama kalinya, mayoritas nominasi pemeran utama terbaik bukan dari kulit putih. Anthony Hopkins dan Gary Oldman dinominasikan bersama Chadwick Boseman, Riz Ahmed, dan Steven Yeun.

6. Chadwick Boseman aktor kedelapan yang menerima nominasi setelah wafat

Selama 93 tahun penyelenggaraan Oscar, Chadwick Boseman adalah aktor kedelapan yang menerima nominasi setelah sang aktor wafat.

James Dean, Jeanne Eagels, Ralph Richardson, Massimo Troisi dan Spencer Tracy juga dinominasikan setelah kematian mereka (dua kali, untuk Dean), sementara mereka yang wafat dan memenangkan penghargaan adalah Heath Ledger dan Peter Finch.

7. Jodie Foster gagal teruskan tradisi Golden Globe-Oscar

Aktris pendukung terbaik di ajang Golden Globes tidak pernah absen mendapat nominasi Oscar sejak 1976. Namun, hal itu berubah tahun ini.

Jodie Foster memenangkan Golden Globe untuk penampilannya di The Mauritanian, tetapi dia tidak masuk daftar di Oscar. Itu membuatnya menjadi pemenang Golden Globe pertama dari kategori itu sejak Katharine Ross, untuk Voyage of the Damned, yang tidak masuk Oscar.

8. Glenn Close, pemeran ketiga peraih Oscar-Razzie Award

Hillbilly Elegy, film yang diperankan Glenn Close mendapat skor 84% dari penonton dan 26% dari kritikus di situs Rotten Tomatoes. Hal itu memunculkan keterbelahan.

Hasilnya, Close pun dinominasikan untuk aktris pendukung terbaik di Oscar, tetapi juga aktris pendukung terburuk di ajang penghargaan alternatif Razzie Award, yang memberi penghargaan bagi aktor dan film terburuk.

Dia adalah aktor ketiga yang mencetak dua nominasi Oscar-Razzie dalam film yang sama. Sebelumnya adalah Amy Irving (untuk Yentl) dan James Coco (Only When I Laugh).

9. Nominasi tertua tahun ini adalah Ann Roth

Peraih nominasi tertua tahun ini adalah Anna Roth yang berusia 89 tahun. Dia adalah desainer kostum untuk film Ma Rainey’s Black Bottom.

Roth mengikuti jejak penulis skenario James Ivory dan mendiang sutradara Prancis Agnès Varda, yang juga dinominasikan pada usia 89 tahun. Tapi yang tertua dari ketiganya adalah Varda. Saat dinominasikan, dia tiga bulan lebih tua dari Roth, dan delapan hari lebih tua dari Ivory.

10. Pasangan aktor-aktris terbaik dari film sama terakhir menang tahun 1998

Tahun ini, Viola Davis dan Chadwick Boseman sama-sama bisa menang untuk Ma Rainey’s Black Bottom. Terakhir yang melakukan itu adalah Helen Hunt dan Jack Nicholson. Mereka pasangan (dalam layar) terakhir yang mencetak piala ganda untuk aktor dan aktris terbaik di Oscar lewat film As Good As It Gets. (BBC/M-2)