Komedian Pete Davidson Bintangi I Slept with Joey Ramone

Setelah sempat diumumkan pada 2017, film yang diangkat dari otobiografi I Slept With Joey Ramone itu kembali dilanjutkan, dengan perubahan sutradara. I Slept With Joey Ramone adalah film yang diangkat dari otobiografi berjudul sama milik Mickey Leigh, adik dari Joey Ramone, pentolan grup band punk Ramones. Diumumkan tepat pada 20 tahun sepeninggal Joey, Netflix dan STXfilms, yang memproduksi biopik ini juga mengumumkan bintang Saturday Night Live, Pete Davidson, akan berperan sebagai Joey.

Awalnya, proyek film ini diumumkan pada tahun 2017, dengan Nick Cassavetes menjadi sutradaranya. Namun, I Slept With Joey Ramone sekarang akan disutradarai oleh Jason Orley, yang bekerja dengan Pete Davidson di Big Time Adolescence dan Pete Davidson: Alive from New York.

“Ketika Anda berbagi tempat tidur dengan seseorang — dan bukan hanya tempat tidur, tapi masa kanak-kanak, keluarga, dan seumur hidup — Anda mengenal orang itu lebih baik daripada siapa pun,” kata chairman STXfilms Motion Picture Group Adam Fogelson, dikutip dari Pitchfork, Jumat, (16/4).

“Mickey Leigh tidak hanya berkolaborasi dengan band kakaknya — dia memiliki ingatan dan wawasan yang tak tergantikan tentang Joey Ramone. Dia telah mendukungnya ketika tidak ada orang lain yang mau dan menyaksikan dia mengatasi kesulitan dengan cara yang paling dramatis. I Slept With Joey Ramone adalah lagu rock hebat yang akan menjadi biopik rock yang sama hebatnya, dengan kisah universal keluarga. Pete sempurna untuk peran ini dan kami senang dia dan Jason akan menghidupkan ikon rock ini. Dan sangat senang bisa berkolaborasi sekali lagi dengan teman-teman kami di Netflix,” lanjut Fogelson. (Pitchfork/M-2)