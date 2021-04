Raih Film Inggris Terbaik, Fennell Rencanakan Lebih Produktif

FILM garapan Emerald Fennell, Promising Young Woman dinobatkan sebagai Best British Film di ajang penghargaan British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) 2021. BAFTA Award berlangsung Senin (12/4) pagi WIB dengan pengumuman pemenang disiarkan dari Royal Albert Hall, London, Inggris. Sementara para pemenang peraih penghargaan ditampilkan via zoom.

Promising Young Woman dinobatkan sebagai Film Inggris Terbaik, menyingkirkan Calm with Horses, The Dig, The Father, His House, Limbo, The Mauritanian, Mogul Mowgli, Saint Maud, dan Rocks. Film itu, juga mendapat penghargaan naskah asli terbaik, dengan Fennell juga merupakan penulisnya. Totalnya, Fennell mengumpulkan enam nominasi di BAFTA 2021.

“Saya tidak mempercayainya. Jika saya kembali saat hari pertama syuting, yang totalnya kami syuting selama 23 hari, itu adalah hasil kerja cinta semua orang yang membuatnya. Saya tidak pernah bermimpi itu akan sampai sejauh ini dan begitulah, ini benar-benar luar biasa,” katanya dalam wawancara seusai penghargaan.

Dengan kemenangan itu, Fennell mengungkapkan bakal lebih produktif. “Saya akan melakukan apa pun yang diminta. Saya hidup dengan membuat hal-hal yang saya cintai dengan orang-orang luar biasa yang bisa diajak bekerja sama. Jadi saya pikir untuk waktu yang akan datang, akan berada di belakang kamera untuk beberapa waktu. Tapi, saya juga mencintai akting,” pungkasnya. (M-1)