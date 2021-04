Ma Rainey's Black Bottom Pimpin Sementara Perolehan BAFTA

BAFTA (British Academy Film Awards) menggelar acara penghargaan mereka pada 10 dan 11 April. Pada paruh pertama, pemenang dari beberapa kategori telah diumumkan.

Dilansir situs resmi BAFTA, pada kategori desain produksi, Mank keluar sebagai pemenang. Mengalahkan film The Dig, News of The World, Rebecca, dan The Father. Di BAFTA, film hitam putih mendapat enam nominasi. Termasuk untuk naskah asli terbaik, scoring, desain kostum, tata rias dan rambut, serta sinematografi.

Tapi, untuk dua nominasi dari total enam itu, sudah dimenangkan oleh nomine lain, film Ma Rainey's Black Bottom. Film yang dibintangi Viola Davis dan mendiang Chadwick Boseman ini memenangkan kategori tata rias dan rambut serta desain kostum terbaik.

Sementara itu, film yang juga bersaing untuk kategori film terbaik, Sound of Metal sudah menggondol satu piala pada Minggu pagi ini. Film yang dibintangi Riz Ahmed itu memenangkan kategori tata suara terbaik.

Film garapan Christopher Nolan, Tenet, mendapat satu piala lewat kategori tata efek visual spesial terbaik. Tenet bersaing dengan film Disney Mulan, Greyhound, The Midnight Sky, dan The One and Only Ivan.

Sementara itu, dua kategori film pendek juga telah diumumkan. Untuk film animasi pendek terbaik dimenangkan The Owl and The Pussycat, dan film pendek terbaik dimenangkan The Present.

Film Rocks, yang mendapat total enam nominasi di BAFTA sudah mengoleksi satu piala lewat kategori casting. Film yang berkisah tentang pertemanan remaja ini mendapat nominasi sutradara, naskah asli, film Inggris terbaik, aktris utama, aktris pendukung, dan debut terbaik dari penulis, sutradara, atau produser Inggris.

Untuk pemenang kategori utama, bakal diumumkan 11 April, atau 12 April pagi waktu Indonesia. (M-2)