Pentingnya Mengelola Keuangan Untuk Anak Sejak Dini

HASIL studi perdana Asia Money Parenting yang dilakukan Eastpring Investments dengan melakukan survei terhadap 10 ribu orang tua di 9 pasar Asia, ternyata 51% orang tua tidak tahu apakah mereka telah menjadi guru dan panutan yang sukses bagi anak-anak.

Dan 95% orang tua berdasarkan hasil survei setuju bahwa pentingnya untuk mengajari anak-anak tentang cara menggunakan dan mengelola uang. Dan 43% orang tua yang disurvei ingin meningkatkan pengetahuan keuangan mereka untuk menjadi panutan dan guru lebih baik.

Dari hasil survei ini akan diadakan webinar bertajuk #MoneyParenting – Do it Right Together yang digelar oleh PT Eastspring Investments Indonesia (Eastspring Indonesia) berkolaborasi dengan PT Moduit Digital Indonesia (Moduit), 12 April mendatang. Keduanya juga meluncurkan kampanye #MoneyParenting. Webinar ini bisa diikuti masyarakat umum dengan melakukan registrasi melalui http://tiny.cc/EIIModuit2021

Eastspring Investments juga mengidentifikasi lima karakter dalam Money Parenting yang dapat dimanfaatkan orang tua untuk lebih memahami gaya pengasuhan mereka sendiri. Yaitu The Freestylers, The Facilitators, The Nurturers, The Go-getters, dan The Balancers.

Kelima karakter ini untuk membantu memahami kepribadian para orang tua agar dapat menyusun metode belajar individu untuk menghasilkan pembelajaran terbaik mereka.

"Pentingnya Money Parenting ini dalam membantu orangtua dalam mengedukasi pengelolaan uang untuk anak sejak dini dan diharapkan dapat memberikan manfaat terbaik dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan mereka mulai saat ini hingga di masa mendatang," kata Stefanus Adi Utomo, Chief Marketing Officer Moduit Digital Indonesia.

Alan J. Tangkas Darmawan,Presiden Direktur Eastspring Indonesia menambahkan Eastspring Investments telah mengembangkan microsite www.eastspring.co.id/money-parenting untuk memfasilitasi orang tua mempelajari lebih lanjut tentang Money Parenting.

Microsite Money Parenting menghadirkan beragam artikel, infografik, kuis kepribadian menargetkan para orang tua dengan memberdayakan mereka dengan pengetahuan, keterampilan dan alat dalam memberikan bimbingan dan bantuan keuangan terbaik kepada anak-anak. (RO/OL-3)