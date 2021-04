Ketagihan Bercerita, Dave Grohl Siapkan Autobiografinya

Dave Grohl, vokalis Foo Fighters dan drummer Nirvana, tengah menyiapkan autobiografinya, berjudul The Storyteller. Itu diawali setelah dirinya mulai mengunggah cerita-cerita pendek tentang kariernya ke Instagram selagi bandnya tidak dapat melakukan tur karena ada pandemi covid-19.

“Saya menemukan, hadiah yang saya rasakan setiap kali saya memposting cerita, sama dengan perasaan yang saya dapatkan saat membawakan lagu untuk penonton, jadi saya terus menulis,” katanya dikutip dari The Guardian, Rabu, (7/4).

“Tanggapan dari pembaca memenuhi jiwa saya, seperti tepuk tangan di venue. Jadi, saya menghitung semua pengalaman yang saya alami dalam hidup - luar biasa, sulit, lucu, dan emosional - dan memutuskan sudah waktunya untuk mengungkapkannya dalam kata-kata.”

The Storyteller akan diterbitkan 5 Oktober. Saat ini dirinya juga sudah merilis rekaman audio dari bab pengantar sebagai pengumuman autobiografinya.

Dari siaran pers penerbit autobiografi Grohl Simon & Schuster, di buku itu juga akan ada cerita tentang Nirvana, Foo Fighters, David Bowie, Joan Jett, Iggy Pop, Paul McCartney, Grohl saat bermain drum untuk Tom Petty di Saturday Night Live, tampil di Gedung Putih.

Grohl memulai kariernya sebagai remaja di band punk-rock Scream, tumbuh di tengah-tengah scene punk di Washington DC. Setelah band itu bubar, dia hijrah ke pesisir barat AS untuk bergabung dengan Nirvana, yang ketika itu sedang membuat demo untuk album debut mereka Bleach. Dengan album kedua Nevermind dan single hit seperti Smells Like Teen Spirit, Nirvana menjadi superstar global, mengubah peta musik rock dengan menonjolkan suara grunge yang moody.

Setelah pentolan Kurt Cobain meninggal karena bunuh diri, Grohl membentuk Foo Fighters, memainkan setiap instrumen pada debut self-titled mereka pada 1994. Foo Fighters pun berkembang dan mampu menjelma menjadi band dengan warna rock yang ramah untuk radio, dengan hit seperti Big Me, Everlong, Best of You, Learn to Fly dan The Pretender. Band itu merilis total 10 album, termasuk Medicine at Midnight di tahun ini.

Grohl juga bermain drum untuk Queens of the Stone Age dan Killing Joke, dan membentuk supergrup hard rock Probot dan Them Crooked Vultures. Dia juga berkolaborasi dengan David Bowie, Paul McCartney, Nine Inch Nails, Queen, the Prodigy dan banyak lagi, dan memenangkan 16 penghargaan Grammy dari 39 nominasi. (The Guardian/M-2)