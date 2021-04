Daniel Kaluuya Dedikasikan Kemenangannya untuk Chadwick Boseman

Daniel Kaluuya memenangkan piala aktor pendukung di SAG Awards ke-27. Screen Actors Guild (SAG) Award adalah sebuah penghargaan yang diberikan oleh Screen Actors Guildā€American Federation of Television and Radio Artists untuk karya film dan televisi di AS.

Pada pengumuman pemenang Senin pagi (5/4), piala itu didedikasikannya untuk mendiang Chadwick Boseman dan Fred Hampton.

Dalam film Judas and The Black Messiah, Kaluuya berperan sebagai Fredrick Allen Hampton (Fred Hampton). Aktivis Black Panther Party, yang juga merupakan tokoh sosialis revolusioner AS. Pada kemenangannya di SAG Awards, Kaluuya mendedikasikan piala itu untuk mendiang Chadwick Boseman dan tokoh yang ia perankan, Fred Hampton.

Kaluuya berhasil mengungguli Sacha Baron Cohen (The Trial of the Chicago 7), Chadwick Boseman (Da 5 Bloods), Jared Leto (The Little Things), dan Leslie Odom Jr.

Sebelumnya, pemeran film Get Out ini juga memenangkan piala Golden Globes atas perannya sebagai Fred Hampton. Kaluuya juga dinominasikan untuk BAFTA dan Oscar.

“Terima kasih banyak. Terima kasih, SAG, dan rekan-rekan untuk kehormatan ini. Seperti semua orang yang menjadi bagian dari pembuatan Judas and The Black Messiah, Anda tidak dapat membuat film tanpa sekelompok orang luar biasa yang berkumpul dan ingin mengatakan kebenaran. Anda tahu apa yang saya katakan, jadi saya ingin berbagi dengan LaKeith Stanfield, Dominique Fishback, Jermaine Fowler, dan semua pemain luar biasa yang muncul di film. Dan Fred Hampton yang telah membimbing kami dan menunjukkan kekuatannya, meskipun datang 52 tahun kemudian. Yang ini untuk Chadwick Boseman dan yang ini untuk Chairman Fred Hampton. Terima kasih banyak,” katanya dikutip dari situs resmi SAG, Senin, (5/4). (M-2)