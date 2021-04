The Mandalorian dan Wonder Woman 1984 Boyong Piala SAG

The Mandalorian memenangkan penghargaan outstanding action performance by a stunt ensemble in a drama or comedy series. Sementara itu, Wonder Woman 1984 juga mendapat penghargaan serupa untuk kategori film. Pengumuman dilakukan pada Senin (5/4).

Mandalorian berhasil mengungguli Cobra Kai, The Boys, Lovecraft Country, dan Westworld. Sementara itu Wonder Woman menyingkirkan Mulan, News of the World, dan dua film yang masuk di nominasi utama, The Trial of the Chicago 7 dan Da 5 Bloods.

Pada penghargaan sebelumnya, dua nominasi tersebut dimenangkan Game of Thrones dan Avengers: Endgame. (M-2)