Emerald Fennel Dipinang DC untuk Zatanna

Sutradara peraih nominasi Oscar, Emerald Fennell dipinang DC untuk menulis naskah film superhero Zatanna.

Dalam debut penyutradaraannya, Emerald Fennell panen nominasi dalam musim penghargaan tahun ini. Filmnya, Promising Young Woman mendapat lima nominasi Oscar ke-93. Termasuk film, sutradara, dan naskah asli terbaik. Selain menyutradarai, Fennell juga menulis naskahnya. Selain itu, film ini juga mendapat nominasi termasuk di Golden Globes dan BAFTA.

Terakhir, Fennell memenangkan naskah asli terbaik dalam Writers Guild Awards (WGA) yang diumumkan pada Senin pagi (22/3) waktu Indonesia.

Dikutip dari Variety, Selasa, (23/3), Fennell dipinang DC untuk menggarap naskah superhero Zatanna. Zatanna bakal menjadi film superhero karakter perempuan kedua dari DC Extended Universe (DCEU) yang diangkat ke layar lebar setelah Wonder Woman (dan sekuel Wonder Woman 1984).

Karakter Zatanna dikenal dalam keterlibatannya di Justice League, meskipun karakter tersebut tidak pernah muncul dalam film DC. Karakter tersebut diciptakan Gardner Fox dan Murphy Anderson. Digambarkan sebagai karakter penyihir yang paling kuat di alam semesta DC. Kemampuan magisnya bersifat genetik, karena ayahnya, Giovanni Zatara juga seorang alkemis.

Sebelum menyutradarai, Fennell juga menjadi showrunner di season 2 series thriller Killing Eve, yang dibintangi Sandra Oh dan Jodie Comer. Fennel juga dikenal lewat perannya di Anna Karenina, The Danish Girl, Call the Midwife, dan yang terbaru ia berperan sebagai Camilla Bowles dalam seri drama kerajaan Inggris, The Crown. (M-2)