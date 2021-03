Sastrawan Polandia Adam Zagajewski Tutup Usia

PENYAIR Polandia Adam Zagajewski, meninggal pada usia 75 tahun pada Minggu (21/3) di Krakow, Polandia.

Dilahirkan pada 1945 di Lviv, Zagajewski adalah salah satu penulis kontemporer paling terkenal di Polandia, yang memenangkan banyak penghargaan dan pernah dinominasikan sebagai penerima Hadiah Nobel bidang sastra.

Dia membagi waktunya antara Polandia dan Amerika Serikat, di mana dia mengajar sastra di Universitas Chicago dan dikenal sebagai "penyair 9/11".

Dia mendapatkan julukan itu setelah majalah New Yorker memilih salah satu puisinya Try to Praise the Mutilated World (Cobalah Memuji Dunia yang Dimutilasi), untuk halaman terakhir edisi khusus tentang serangan teroris 11 September di AS pada tahun 2001.

"Anda pernah melihat para pengungsi pergi ke mana-mana, / Anda pernah mendengar para algojo bernyanyi dengan gembira," demikian bunyi puisi yang ditulisnya beberapa bulan sebelum Menara Kembar runtuh.

"Kamu harus memuji dunia yang dimutilasi."

Puisi dan esai Zagajewski penuh dengan sejarah tetapi juga humor, dan dia dikenal karena menghindari popularitas.

Dia adalah anggota terkemuka gerakan sastra Gelombang Baru Polandia, terinspirasi oleh penindasan brutal rezim komunis pasca-perang terhadap gelombang protes mahasiswa di seluruh Polandia pada Maret 1968.

Zagajewski pindah ke Paris pada 1982. Pada saat dia kembali ke Krakow pada 2002, dia telah memperoleh beberapa penghargaan, termasuk Neustadt International Prize for Literature, Prix de la Liberte, dan Guggenheim Fellowship. (AFP/M-4)