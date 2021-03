Aimee Mihardja Abadikan Lukisan Karya Anak Penderita Kanker

AIMEE Mihardja, pemilik jenama fesyen AIM The Label bekerjasama dengan Yayasan Kanker Anak Indonesia (YKAI) meluncurkan produk-produk merchandise yang menampilkan karya lukis dari anak-anak penderita kanker Kamis (18/3/2021).

Produk-produk merchandise ini merupakan tindak lanjut dari sebuah proyek sosial yang Aimee inisiasi bersama YKAI dengan tajuk 'Small Hands Big Dreams'. Dalam proyek ini Aimee mengkreasikan kembali delapan karya lukis dari anak-anak penderita kanker binaan YKAI menjadi berbagai jenis merchandise seperti tas, kaus, sarung bantal, buku tulis, termos, dan gelas.

"Saya ingin menunjukan bahwa fesyen itu bukan hanya tentang terlihat cantik saja, tapi lebih dari itu fesyen merupakan sarana kita untuk bercerita. Inilah alasan yang menjadi latar belakang saya berkolaborasi dengan YKAI, saya ingin menceritakan kisah-kisah dari anak-anak penderita kanker ini melalui lukisan mereka," papar desainer berusia 18 tahun itu.



Salah satu lukisan yang diabadikan pada sarung bantal buatan, dijelaskannya, merupakan karya penderita Leukemia bernama Rangga Rizky Tafanka. Rangga didiagnosa mengidap penyakit kanker darah tersebut saat berusia 10 tahun. Setelah menjalani lima kali pengobatan kemoterapi Rangga mengalami kritis dan akhirnya meninggal dunia di usianya yang ke-12 pada 6 Juni 2020 lalu.

"Meskipun dia tidak bisa menyaksikan karyanya yang terpajang di sini, tapi saya yakin kita semua bisa merasakan semangat yang Rangga tuangkan dalam gambarnya. Rangga menggambar dirinya bersama teman-temannya sedang berdiri di sebuah jembatan sambil memandang air terjun. Gambar ini sangat indah, makanya sayang kalau hanya satu atau dua orang saja yang bisa menikmati lukisan ini," ungkap Aimee.

Gadis yang sedang melanjutkan studi di University of Art London - London College of Fashion bukan sekali ini membuat program sosial. Sebelumnya ia membuat koleksi yang melibatkan anak-anak penderita autis. AIM the Label yang diluncurkan pada akhir 2020 pun ditujukan untuk berbagai misi sosial.

Kedepannya, Aimee mengungkapkan bahwa dirinya akan terus berkomitmen untuk mendukung anak-anak penderita kanker.

"Saya berharap dapat memberikan kesempatan kepada mereka atas masa depan yang cerah dan dapat menghibur mereka dari proses pengobatan mereka. Saya ingin mereka melihat bahwa ada kekuatan besar di setiap hal kecil yang mereka lakukan. Saya berharap dengan proyek ini, anak-anak akan terus termotivasi untuk tetap berkarya dan meningkatkan keberanian mereka untuk berjuang melawan kanker," tukas Aimee.